«Понятно, что мужчину, который должен обеспечивать семью, такой доход не устроит» 16 19.12.2022, 10:53

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Белорус вложил в автомойку 200 тысяч долларов, но рядом построился конкурент.

Александру из Гродно — 55 лет. Идея установить в областном центре автомойку самообслуживания пришла к мужчине в 2014-м. Спустя полтора года после начала всех работ на «Аўтамыйні» побывала первая машина, а вот чистую прибыль станция начала приносить владельцу только в 2020-м.

Александр рассказал av.by, сколько денег ему пришлось вложить в «мокрый» бизнес, как и на чём удалось сэкономить и от чего зависит успех любой автомойки.

«Простоял в очереди на мойку час — и решил открыть своё дело»

Идея открыть свою автомойку самообслуживания к мужчине пришла… в очереди! В то время у Александра был бизнес в сфере пассажирских перевозок. И вот однажды, возвращаясь из очередного рейса, мужчина заглянул на одну из гродненских автомоек, чтоб почистить микроавтобус после длинной дороги.

— Заехал на одну мойку — там череда из чумазых машин. Заехал на другую — очередь не меньше. Это был ноябрь 2014 года. Дождь, слякоть, грязь по щиколотку… И везде скопления желающих обслужить свой автомобиль. Тогда-то мне и подумалось: а не открыть ли в городе мойку самообслуживания?

К этому времени пассажирские перевозки Александра начали себя изживать. На рынке появились более крупные игроки, с которыми мужчине с его несколькими микроавтобусами было сложно конкурировать.

Хорошим подспорьем для начала нового бизнеса оказалась платная автостоянка белоруса в одном из спальных районов Гродно. Хоть место было не очень людным, спросом у автовладельцев оно пользовалось: здесь находилось порядка 600 машин — как жителей близстоящих многоэтажек, так и различных автокомиссионных магазинов. Поэтому при выборе пространства для будущей мойки сомнений не оставалось. Она должна появиться здесь — и точка!

— Место было выделено под автостоянку. Тут уже имелось всё: и электросети, и канализация, и водопровод. Для того чтобы мне «подключиться» к городской канализации, потребовалось протянуть небольшой отрезок — буквально 20—30 метров. А ведь бывает, что люди при строительстве автомойки и полкилометра труб тянут до инженерных коммуникаций! Газ находился дальше всего — в 160 метрах от будущей стоянки. Так что площадка с точки зрения прокладки дополнительных коммуникаций оказалась идеальной.

— А конкуренты рядом были?

— На момент открытия моей мойки никто рядом не находился. Соперники пришли где-то спустя полгода.

— Почувствовали их появление? (Здесь важно подчеркнуть, что до соседа-конкурента — считаные метры.)

— Естественно! Так получилось, что, когда я загорелся идеей открыть здесь автомойку, через неделю узнал: сосед по земельному участку также планирует развивать похожий бизнес. Но меня это не остановило. И сегодня, спустя восемь лет, я ни о чём не жалею. Если бы мог повернуть время вспять, поступил бы так же.

— Много пришлось походить по кабинетам чиновников, чтобы получить нужные разрешения?

— Да, на это ушёл внушительный отрезок времени. Да и каждая «бумажка» стоит денег. Сначала берёшь разрешение у городского исполнительного комитета, потом с ним объезжаешь все остальные службы. Согласовываешь проект с «Водоканалом». Поскольку мне пришлось прокладывать газ вблизи железной дороги, пришлось ехать ещё и в Барановичи, в головной офис БЖД, для согласования проекта... Помню, за один день объездил Барановичи, Лиду и Волковыск, для того чтобы получить заветную подпись. Ещё и санитарные службы проверяли близость объекта к жилым домам — от них должно быть не меньше 100 метров!

Но такие нормы действуют не для всех автомоек. Вот какую информацию мы обнаружили насчёт последнего требования: «Осуществление деятельности автомойки возможно лишь после того, как будет соблюдена процедура по утверждению её санитарно-защитной зоны. Если автомойка предполагает наличие более двух постов, разработка санитарно-защитной зоны (СЗЗ) становится обязательной.

Размеры СЗЗ автомойки напрямую зависят от класса опасности объекта. Данный показатель определяется в соответствии с количеством мест автомобилей, которые могут одновременно разместиться на объекте для обслуживания. При наличии от 2 до 5 постов автомойка имеет четвёртый класс опасности и предполагает СЗЗ расстоянием в 100 м. При возможности расположения до двух авто автомойку причисляют к пятому классу опасности, поэтому СЗЗ составляет 50 м».

— А как подбирали оборудование?

— Оно всё сборное европейское — итальянское, немецкое. Это часть, на которой мне удалось сэкономить больше всего. Не за счёт качества, а благодаря тому, что я всё искал и покупал сам. Что-то приобрёл в одном месте, что-то — в другом. Как в строительстве дома: можно найти подрядчика и заказать у него всё под ключ, а можно и самому заниматься поиском и покупкой. Так находишь наиболее выгодные предложения и не переплачиваешь за посреднические услуги. Собственно, я это и сделал.

«Взял кредит в банке на 100 тысяч долларов»

— Раз уж мы заговорили о финансах: сколько денег ушло на открытие автомойки?

— Около 200 тысяч долларов. При этом половина суммы — мои личные сбережения, а остальную часть я взял в «Банке развития» на развитие бизнеса на пять лет.

— Серьёзная сумма! Страшно представить размер ежемесячного платежа...

— У меня была достаточно высокая процентная ставка — 29,5% годовых. Средний платёж составлял 8 тысяч рублей в месяц. Но процентная ставка постепенно уменьшалась, и последние платежи получились не такими огромными — последняя ставка по кредиту была 11%. Кредит я погасил в 2020-м досрочно, за полгода до его окончания. Вот с этого момента мойка и начала приносить прибыль.

— То есть в плюс вы вышли только спустя четыре года?

— Получается, так.

— С точки зрения специфики такого бизнеса это нормальный результат, как думаете?

— Думаю, в идеале начать работать в плюс нужно уже на третий год. Но у меня получилось так, как получилось… И я считаю это неплохим результатом.

— Наверняка есть и другие статьи расходов?

— «Коммуналка» тоже порядком тянет. За одну воду я плачу 700—800 рублей ежемесячно. Земля у меня находится в аренде — 2 500 рублей в квартал получается. Но это сумма за всю землю, в том числе и за автостоянку. Налоги зависят от выручки — я вношу 6% от прибыли. 1,5 тысячи рублей уходит на электричество. На автохимию — около 4 тысяч рублей ежемесячно. Всё покупаю у одного и того же проверенного поставщика. Шампунь и пена очень хорошего качества! И по выгодным ценам, что тоже весьма важно.

Хоть мойка и автоматизирована, полностью исключить наёмных рабочих нельзя. Правда, можно значительно сэкономить. Так, в штате у Александра два сотрудника. Они следят за тем, чтобы система нормально функционировала, помогают водителям разобраться с оборудованием, убирают территорию.

— Работа несложная, не требует каких-то особенных знаний и опыта. Поэтому трудятся у меня пенсионеры. Зарплата — 500 рублей в месяц. Понятно, что мужчину, который должен обеспечивать семью, такой доход не устроит, а для пенсионера как прибавка к пенсии — вполне неплохо, считаю.

— Про прибыль расскажете? Сколько в месяц получается?

— Прибыль не посчитаешь точно: месяц на месяц не приходится. Бывают и доходные, и «тихие» периоды — как и в любом другом деле. Самые большие суммы появляются с наступлением весны и осени. Зимы тоже разные. Вот сейчас снега много — людей меньше стало. А начнёт всё таять — опять машины поедут. Но за этот год на 120 тысяч белорусских рублей, я думаю, мы выйдем.

— Вам как владельцу на мойке ежедневно нужно находиться?

— Да! Несмотря на то, что это, скажем так, пассивный вид дохода, моё ежедневное присутствие здесь обязательно. Проследить за работой персонала, решить какие-то бухгалтерские вопросы, завезти платёжки. Если автохимия заканчивается — заказать её.

— Спустя восемь лет бизнес оправдывает ваши ожидания?

— Да, полностью. Хотя, когда начинал, было сложно. Во-первых, возраст (Александру исполнилось 49 лет, когда он открыл автомойку. — Прим. авт.). Во-вторых, постоянно происходили какие-то пертурбации в экономике, в стране — не всегда знал, чего ждать дальше. Но сейчас, когда бизнес крепко стоит на ногах, могу сказать однозначно: это того стоило.

1 рубль 20 копеек за минуту «автобани»

На автостоянке Александра одновременно могут «ополоснуться» пять автомобилей. Можно было бы и больше постов установить, говорит мужчина, но именно такое количество идеально вписалось в проект.

— С точки зрения бизнеса шесть постов — это идеально. Некоторые ставят и два, и три. А у нас ещё один мне уже негде разместить, его пришлось бы переносить куда-либо дальше, а это уже дополнительные расходы на коммуникации.

Минута «автобани» стоит 1 рубль 20 копеек. Чтобы помыть машину от и до, автомат предлагает несколько программ: мойку водой, шампунем, пеной и нанесение воска.

— Сколько времени тратит один водитель, чтобы помыть свой автомобиль?

— У каждого по-разному. Кто-то, например, просто удаляет грязь — ему и минуты хватит. А кто-то драит до блеска — может и десять минут «шаровать»! Средняя продолжительность процедуры — около пяти минут. Нанесли пену — надо немного подождать, пока она подействует. В это время можно ополоснуть коврики — для них имеются специальные зажимы.

— Бывало у вас, что, например, вода пошла под большим давлением и кусочек краски автомобиля отлетел?

— Нет, если покраска заводская, это исключено. К тому же перед заездом есть инструкция, где чётко расписано, как нужно держать пистолет, на каком расстоянии и прочее.

Несмотря на то, что в Гродно сегодня открыто достаточно большое количество моек самообслуживания (мы располагаем цифрой 12. — Прим. авт.), «Аўтамыйня» Александра прочно заняла свою нишу в этом бизнесе — ежедневно здесь «купаются» несколько сот автомобилей.

— Среднесуточная загрузка — от 100 машин и выше. Многое зависит от погоды. Работаем мы круглосуточно. Так что среди постоянных клиентов — таксисты и перевозчики.

— А не планируете масштабировать бизнес? Например, построить ещё одну мойку?

— Пока таких планов нет, но если вдруг подвернётся хорошее местечко и будут позволять финансы, может, и рискну!

— Какие советы дадите начинающим бизнесменам, которые захотят открыть мойку самообслуживания?

— Если видите неплохое место — открывайтесь! Площадка решает многое, и найти её сейчас нелегко. Важен хороший трафик. Чтобы можно было подъехать к мойке из любой части города. Обязательно учитывайте близость к коммуникациям. Это требует много вложений. Что касается оборудования, то на самих насосах и двигателях экономить не надо, а прилично сберечь средства можно, занявшись поиском нужной моющей техники самостоятельно.

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