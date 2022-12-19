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Артиллеристы ВСУ ударили по скоплению российских танков и БМП

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  • 19.12.2022, 10:58
  • 6,134
Артиллеристы ВСУ ударили по скоплению российских танков и БМП

Вместе с техникой уничтожен экипаж и боеприпасы оккупантов.

Украинские артиллеристы 45-й ОАБр совместно с 128-й ОГШБр и 26-й ОАБр атаковали скопления бронетехники российских оккупантов на восточном направлении.

Аэроразведка передала координаты нахождения большой группы техников оккупантов на Восточном направлении.

«В тесном сотрудничестве с побратимами наши артиллеристы вдохновенно работают по новым целям. Враг не пройдет!», – написали на странице 45-й ОАБр в Facebook.

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