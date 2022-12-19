Лукашенковские газеты решили нажиться на белорусах 10 19.12.2022, 11:49

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Подписка на главные пропагандистские издания за последний год весомо подорожала.

В каталоге «Белпочты» наиболее тиражные государственные пропагандистские газеты подорожали на 2−8% за полгода и на 13−15% за последний год, свидетельствует проведенное «Позіркам» сравнение цен в подписных каталогах.

Комплект «СБ. Беларусь сегодня» (экс-«Советская Белоруссия») подорожал за полгода на 4,6% (с 89,10 до 93,18 рубля), «Народной газеты» — на 6,5% (с 67,92 до 72,36), «Рэспублікі» — на 2,4% (с 83,70 до 85,74), «Сельской газеты» — на 3,4% (с 83,40 до 86,22), «Знамени юности» — на 7,7% (с 39 до 42), «7 дней» — на 5,4% (с 43,32 до 45,66). В то же время «Звязда» подешевела на 1,1% (с 88,92 до 87,96 рубля).

«Белорусская военная газета» снизила стоимость подписки на 2,5% (с 72,42 до 70,62 рубля), милицейская «На страже» — на 1% (с 40,02 до 39,60).

Подорожали крупные областные газеты: «Могилевские ведомости» — на 4,9% (с 65,50 до 68,68 рубля), «Мінская праўда» — на 3,2% (с 63 до 65,04), брестская «Заря» — на 6% (с 63 до 66,81), «Витебские вести» — на 8,9% (с 53,22 до 57,93), «Гродзенская праўда» — на 2,7% (с 66 до 67,80), «Гомельская праўда» — на 2,6% (с 69,12 до 70,92).

За последний год стоимость подписки на «СБ. Беларусь сегодня» выросла на 15,2%, «Звязду» — на 8,8%, «Рэспубліку» — на 14%, «Народную газету» — на 14,9%, «Сельскую газету» — на 13,6%, «Знамя юности» — на 14,8%, «7 дней» — на 13,4%, «Белорусскую военную газету» — на 7,1%, «АиФ» — на 9,3%.

Недавно сайт Charter97.org сообщал, что тема о принудительных подписках на провластные газеты получила широкий резонанс среди гомельчан. К примеру, у учителей деньги за подписку высчитывают прямо из зарплат.

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