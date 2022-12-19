В России разбился очередной вертолет Ми-8 9 19.12.2022, 11:55

3,720

Это вторая подобная катастрофа за последние три дня.

В России второй раз за три дня во время посадки разбился и сгорел вертолет Ми-8.

В понедельник, 19 декабря, в Магаданской области России во время захода на посадку разбился и сгорел вертолет Ми-8Т.

Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура РФ.

Вертолет Ми-8Т сгорел во время приземления в поселке Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области.

Как сообщает прокуратура, вертолет врезался в строительный вагончик, перекинулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки. Три члена экипажа успели эвакуироваться до начала пожара.

Вертолет полностью уничтожен огнем, он принадлежал компании ООО «Поляр-авиа». Вертолет вез продукты питания и запчасти к технике.

Напомним, 16 декабря на аэродроме в Улан-Удэ потерпел крушение Ми-8. Борт летел из аэропорта Восточный на аэродром Байкал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».