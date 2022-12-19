В России разбился очередной вертолет Ми-8

В России разбился очередной вертолет Ми-89
- 19.12.2022, 11:55
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Это вторая подобная катастрофа за последние три дня.
В России второй раз за три дня во время посадки разбился и сгорел вертолет Ми-8.
В понедельник, 19 декабря, в Магаданской области России во время захода на посадку разбился и сгорел вертолет Ми-8Т.
Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура РФ.
Вертолет Ми-8Т сгорел во время приземления в поселке Тахтоямск в Ольском районе Магаданской области.
Как сообщает прокуратура, вертолет врезался в строительный вагончик, перекинулся на бок и полностью сгорел на полосе посадки. Три члена экипажа успели эвакуироваться до начала пожара.
Вертолет полностью уничтожен огнем, он принадлежал компании ООО «Поляр-авиа». Вертолет вез продукты питания и запчасти к технике.
Напомним, 16 декабря на аэродроме в Улан-Удэ потерпел крушение Ми-8. Борт летел из аэропорта Восточный на аэродром Байкал.