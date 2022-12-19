В Беларусь пришла зима, но снег никто не убирает 16 19.12.2022, 12:00

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Некому работать?

Канал «Беларусь за МКАДом» публикует несколько видеосвидетельств того, что коммунальные службы в Беларуси опять оказались не готовы к зиме.

Шоссе Речица—Хойники оказалось завалено снегом: ехать по нему сложно и небезопасно.

В Молодечно 17 декабря скорая помощь, приехавшая к пациенту с инсультом в микрорайоне Залинейный, застряла в снегу. Откапывать ее помогли местные жители, а коммунальные службы по заявке на номер 115 обещают расчистить дорогу к 31 декабря.

Житель Могилёва рассказал о снежной западне, в которую он попал в Славгородском районе. Здесь снег тоже не чистят, а сами люди с такими объемами не справляются.

В деревне Крацевичи (Борисовский район) автобус не смог проехать — водителю пришлось откапываться.

А как обстоят дела с уборкой снега в ваших городах. Заметили ли вы разницу в работе коммунальных служб по сравнению с другими годами?

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