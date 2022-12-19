Солнце Аргентины и бездарная Россия 6 Telegram-канал «СерпомПо»

19.12.2022, 12:06

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ФОТО: reuters

РФ — зритель на чужом празднике жизни.

Сияет в утреннем Солнце победное золото футбольной Аргентины. Опустели стадионы Катара, оглохли.

Злобно хихикает Медведев, якобы летавший на финал в Катар, дрожит мелкой дрожью от радости – «недружественная» Франция заняла второе место. Он же хотел видеть в финале Марокко и Аргентину.

Гордятся чужой победой чиновники – мол, аргентинцы победили, потому что РФ поставила им «Спутник V».

Но это глупая и смешная попытка примазаться. Россия - зритель на чужом празднике жизни. Страна – спортивный изгой.

Раньше была во второй лиге мирового футбола, но хоть тянулась к великим.

Теперь перешла в обычное состояние медленного катания мяча по российским полям и просмотра далеких мировых выставочных футбольных витрин.

Убожество российского футбола в определенном смысле отражает общественную жизнь в РФ. Отсутствие реальной конкуренции («Зенит» — чемпион), понты вместо бизнеса, застой на десятилетия.

Сияет вдали победное солнце Аргентины, заливает снега далекой, безнадежной, бездарной страны.

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