На белорусском госТВ назвали Путина «человеком с особенностями» 7 19.12.2022, 12:14

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Повторяется «ботекс-гейт»?

В преддверии визита Путина в Беларусь пропагандистский канал СТВ позволил себе колкости в адрес российсского диктатора.

Лукашенковские пропагандисты вспомнили об «особенностях тайминга правителя РФ», что он имеет привычку опаздывать, поэтому неизвестно, во сколько начнется встреча.

«Россияне нам близкие люди, а близким людям принято прощать их маленькие слабости», — резюмировали на СТВ.

Напомним, в 2021 году СТВ позволяло себе оскорбительные выпады в сторону Путина.

Ведущий пропагандистского шоу «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой в своей программе сравнивал Путина и Лукашенко.

«Упрекают баней и трактором. Забывают, что Лукашенко в COVID не прятался по бункерам от народа», – сказал тогда ведущий.

Лукашенко, по его словам, «взвалил» на себя крест ответственности, и это отразилось на его лице. «Ботоксом не пользуется», – добавил Пустовой.

На выпады лукашенковского ТВ тогда отреагировали российские пропагандисты.

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