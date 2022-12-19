На белорусском госТВ назвали Путина «человеком с особенностями»7
- 19.12.2022, 12:14
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Повторяется «ботекс-гейт»?
В преддверии визита Путина в Беларусь пропагандистский канал СТВ позволил себе колкости в адрес российсского диктатора.
Лукашенковские пропагандисты вспомнили об «особенностях тайминга правителя РФ», что он имеет привычку опаздывать, поэтому неизвестно, во сколько начнется встреча.
«Россияне нам близкие люди, а близким людям принято прощать их маленькие слабости», — резюмировали на СТВ.
Напомним, в 2021 году СТВ позволяло себе оскорбительные выпады в сторону Путина.
Ведущий пропагандистского шоу «Политика без галстуков и купюр» Евгений Пустовой в своей программе сравнивал Путина и Лукашенко.
«Упрекают баней и трактором. Забывают, что Лукашенко в COVID не прятался по бункерам от народа», – сказал тогда ведущий.
Лукашенко, по его словам, «взвалил» на себя крест ответственности, и это отразилось на его лице. «Ботоксом не пользуется», – добавил Пустовой.
На выпады лукашенковского ТВ тогда отреагировали российские пропагандисты.