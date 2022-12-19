Данилов: Украина готова и ко всеобщей мобилизации в РФ, и к новому наступлению 2 19.12.2022, 12:21

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Кремль до сих пор не отказался от своей первоначальной цели.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью «Украинской правде» заявил, что РФ может прибегнуть ко всеобщей мобилизации, что приведет к уничтожению еще большего количества ее граждан.

Данилов не исключает и того, что в 2023 году россияне могут решиться на новое наступление в Украине.

- Мы должны быть готовы к любому развитию событий, включая и Беларусь, и другие территории. И мы готовимся, готовимся и еще раз готовимся, - сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что Кремль по-прежнему хочет захватить Киев и уничтожить украинскую нацию. Россияне так и не отказались от своего первоначального плана.

Следует отметить, что в Украине с начала полномасштабной войны ни разу окончательно не исключали того, что Кремль может начать новую операцию на севере.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Минск прилетят Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Они встретятся с Лукашенко и министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

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