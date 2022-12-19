Российский рынок акций стал худшим в мире 19.12.2022, 12:35

Фондовый рынок РФ не восстановился после сильнейшего дефолта.

Пережив сильнейший с дефолта-1998 обвал на фоне начала войны с Украиной, российский рынок акций так и не смог восстановиться.

По итогам 2022 года долларовый индекс РТС потерял 35%, что стало сильнейшим обвалом с 2008 года и худшим результатом среди 92 фондовых индексов мира, которые отслеживает Bloomberg, пишет Finanz.

Рублевый индекс МосБиржи рухнул на 44%, стерев в пыль 8 триллионов рублей капитализации - сумму, равную трем годовым бюджетам государственной медицины по ОМС.

«Ситуация с российскими акциями отражает мрачные перспективы экономики, на которую начинают давить западные санкции. А вероятная мировая рецессия в ближайшие пару кварталов не сулит ничего хорошего российской нефти, особенно в тот момент, когда Евросоюз полон решимости снизить зависимость от российского сырья», - говорит Петр Матыс, старший FX-аналитик InTouch Capital Markets.

«Лукойл» и «Газпром» - два «тяжеловеса» в составе индексов - с начала года упали на 30% и 54% соответственно. Сбербанк, некогда крупнейший в Европе, а ныне изгой, отключенный от долларов, евро и системы SWIFT, рухнул на 54%.

Тот факт, что рынок не восстанавливается, говорит об отсутствии спроса со стороны крупных институциональных инвесторов, говорит стратег ITI Capital Искандер Луцко.

«Большие деньги», даже российского происхождения, избегают Мосбиржи как прокаженной. Зато продолжается приток физлиц: их уже 22,6 миллиона, что на 5 миллионов больше, чем в начале года. Но две трети счетов пусты, а 90% - вообще не торгуют. Активных клиентов у брокеров - 2,1 миллиона, оценивал ЦБ РФ в ноябре.

Спрос розничных инвесторов на акции подорвала мобилизация, говорит Луцко: не менее миллиона человек уехали за границу, забрав с собой 36 млрд долларов.

Следующий год не сулит ничего хорошего российскому рынку: без притока свежих денег, который ограничен санкциями, акции РФ будут в числе отстающих, говорит Матыс.

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