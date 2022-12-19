Новая катастрофа для Путина 5 Игорь Эйдман

19.12.2022, 12:57

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Игорь Эйдман

Скорую победу России не прогнозируют теперь даже «упоротые ватники».

Прогнозы на наступающий год можно разделить на оптимистические (Украина победит и путинский режим рухнет) и пессимистические (война не закончится). Скорую победу России не прогнозируют теперь даже упоротые ватники.

Мне ближе оптимистические прогнозы. Поясню почему. Да, кровавая стагнация на фронте могла бы продолжаться достаточно долго. Ресурсов на это у России хватило бы. Однако Путин же в полном неадеквате. Он себя новым Петром 1 воображает и ждать не будет. Ему «виктория» нужна. Правящая верхушка и население, воспитанное на победобесии, тоже от своего фюрера скорой победы ждут. Иначе такого вождя съедят свои же, как Дугин обещал.

Поэтому в наступающем году Путин может предпринять очередную военную авантюру и тем самым ускорить крах российской армии. Этим самострелом способна стать попытка нового наступления на севере Украины, в которую втягивают Беларусь.

Такое наступление обречено закончиться крахом (сейчас Украина готова к нему много лучше, чем в феврале 2022 года). Кроме того, оно может спровоцировать восстание против режима Лукашенко части его же регулярной армии (так оценивают ситуацию мои знакомые-белорусы). Тогда воевать россиянам придется уже не только в Украине, но и в Беларуси, не только против украинского, но и против белорусского народа. Этого второго фронта российская армия точно не выдержит.

Я считаю, что вероятность победы Украины уже в будущем году достаточно велика. Если в первой половине 2023 года не будет широкомасштабного победного украинского наступления, такое наступление попробует предпринять Путин. И это оберенется для него катастрофой.

Игорь Эйдман, Telegram

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