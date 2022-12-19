Боец ВСУ рассказал, когда может начаться наступление из Беларуси 3 19.12.2022, 13:08

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Некоторые детали выдает переброска самолета А-50.

Если Россия начнет новое наступление на Киев из Беларуси, оно произойдет после Нового года. Об этом «Главреду» рассказал боец ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

«Я не думаю, что произойдет на Новый год, тем более, что у РФ уже есть негативный опыт штурма Грозного на Новый год и российская армия прекрасно помнит, чем ей это грозит», — сказал Юрий Касьянов.

Он также обратил внимание на переброску в Беларусь российского разведывательного самолета.

«Этот самолет нужен для того, чтобы с воздуха обнаруживать на большом расстоянии полеты украинской авиации, передвижение наземных войск и управлять своими войсками как воздушный командный пункт. И это – серьезный звоночек», — пояснил украинский военный.

Однако Юрий Касьянов не исключает, что РФ хочет, чтобы Украина скопила большие силы на севере страны, чтобы обнажить восточные регионы для наступления российских войск.

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