Михаил Подоляк: Россияне планируют массированные пехотные атаки, которые практиковал СССР 15 19.12.2022, 13:29

10,306

Михаил Подоляк

Уже идет обучение российских солдат.

Военные РФ планируют массированные пехотные атаки, похожие на те, которые СССР практиковал во время Второй мировой войны. Об этом в интервью The New York Times заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам советника, Россия уже набрала и обучает солдат, которых задействует в массированных атаках пехоты. Он назвал это одной из возможных угроз, с которыми Украина может столкнуться зимой со стороны России.

- Политическое руководство России явно отказывается признавать уже имевшие место тактические поражения и цепляется за любые, даже самые призрачные, шансы изменить ситуацию в свою пользу, — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готовятся ко всем возможным оборонным сценариям в войне, в том числе — наступлению из Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».