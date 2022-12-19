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Михаил Подоляк: Россияне планируют массированные пехотные атаки, которые практиковал СССР

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  • 19.12.2022, 13:29
  • 10,306
Михаил Подоляк: Россияне планируют массированные пехотные атаки, которые практиковал СССР
Михаил Подоляк

Уже идет обучение российских солдат.

Военные РФ планируют массированные пехотные атаки, похожие на те, которые СССР практиковал во время Второй мировой войны. Об этом в интервью The New York Times заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам советника, Россия уже набрала и обучает солдат, которых задействует в массированных атаках пехоты. Он назвал это одной из возможных угроз, с которыми Украина может столкнуться зимой со стороны России.

- Политическое руководство России явно отказывается признавать уже имевшие место тактические поражения и цепляется за любые, даже самые призрачные, шансы изменить ситуацию в свою пользу, — сказал Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна готовятся ко всем возможным оборонным сценариям в войне, в том числе — наступлению из Беларуси.

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