Появилось видео контрнаступления ВСУ на окраине Бахмута

Появилось видео контрнаступления ВСУ на окраине Бахмута2
- 19.12.2022, 13:16
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Россиянам пришлось бежать.
Украинский журналист Юрий Бутусов обнародовал видео контрнаступления украинских военных на восточной окраине Бахмута.
По его словам, российским оккупантам в результате постоянных атак удалось продвинуться в частном секторе на 160 метров, после чего они начали использовать минометы и артиллерию, чтобы не дать ВСУ провести контрнаступление.
Несмотря на это Силы обороны пошли на прорыв под прикрытием британских бронетранспортеров MRAP Wolfhound.
Россияне в ответ открыли хаотичный огонь, поражая свои же позиции, однако остановить украинских защитников это не помогло.
Итогом контрнаступления стало бегство оккупантов, после чего украинские военные приступил к зачистке.