В Австрии арестовали сына российского дипломата 19.12.2022, 13:09

4,158

Его подозревают в шпионаже.

Сын российского дипломата с гражданством Греции был задержан спецназом министерства внутренних дел Австрии на востоке Вены. Управление государственной безопасности подозревает его в шпионаже в пользу российской военной разведки. Ему грозит тюремный срок до пяти лет. Об этом сообщают австрийские СМИ, ознакомившиеся с отчетом министерства, сообщает «Радио Свобода».

39-летний грек с российскими корнями был задержан в квартире в отдаленном районе Вены еще 24 марта. Его посчитали особо опасным подозреваемым, в задержании участвовали две группы спецназа. В его квартире был найден детектор жучков и скрытых камер, и саперный костюм, обеспечивающий безопасность при разминировании, — передает газета Kurier.

В Вене следствию удалось обнаружить тайники для передачи информации, которыми мог пользоваться подозреваемый. Рядом с ними оказывались российские дипломаты. В апреле Австрия высылала троих сотрудников российского посольства в Вене и одного работника консульства в Зальцбурге. Их обвинили тогда в работе, несовместимой со статусом дипломата. Связана ли высылка с задержанием в конце марта — неизвестно.

Подозреваемый мог получил задание понять, как Австрия отреагирует на российское вторжение в Украину, считает обвинение. Утверждается, что он ездил в Москву перед февральским наступлением России. За последние 4 года он совершил не менее 65 поездок в Москву, Минск и Тбилиси.

Арестованный поддерживал контакт с дипломатами и сотрудниками разведки разных стран. Его отец тоже может быть связан с ГРУ. Он работал под прикрытием должности российского дипломата в Германии и Австрии. Вена известна как центр международного шпионажа, напоминает газета Kronen Zeitung. В городе может находиться до 7000 сотрудников иностранных разведок, оценивают в Управлении госбезопасности.

В Австрии обвиняемый получал социальные выплаты, сообщает Express. Одновременно он покупал недвижимость в России и Греции. Сообщается, что задержанный мог проходить специальную военную подготовку в России. Он отказался сотрудничать со следствием. Подозреваемый не признает предъявленные ему обвинения и отпущен до суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».