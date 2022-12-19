В Барановичах судили 55-летнего «афганца» за «оскорбление» Лукашенко 6 19.12.2022, 13:33

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Геннадий Борис

Геннадия Бориса освободили в зале суда.

В суде Барановичского района и Барановичей 16 декабря вынесли приговор 55-летнему ветерану войны в Афганистане Геннадию Борису. Его обвинили в «оскорблении» Лукашенко (часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса) и «надругательстве над госсимволами» (статья 370).

Дело рассматривала судья Инна Павловская, сообщают правозащитники.

Геннадия Бориса задержали 9 августа в Барановичах вооруженные ОМОНовцы. 10 августа ему присудили 800 рублей штрафа за лайк под информацией с «экстремистского» сайта. Геннадий до суда находился в изоляторе временного содержания (ИВС) Барановичей.

По материалам обвинения, Геннадий Борис 26 января 2021 года на своей странице в одной из соцсетей разместил изображение в красно-зеленом цвете со свастикой с национальным орнаментом. Также он в тот же день на своей странице разместил изображение Лукашенко в военном мундире на фоне свастики.

Следующий эпизод дела касается 26 июля 2022 года. Сообщается, что Геннадий Борис разместил в соцсети текстовое сообщение, в котором указал, что «разыскивается террорист № 1», и что за его задержание будет собрана сумма в миллион евро. Далее он пишет, что уже зарезервировано 586 000 евро тому, кто арестует Лукашенко.

Обвинение запросило для Геннадия Бориса ограничение свободы в учреждении открытого типа («химия») сроком на 3,5 года.

По итогу, суд присудил политзаключенному три года «химии». Геннадия освободили в зале суда до направления в место отбывания наказания.

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