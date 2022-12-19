Ученые раскрыли тайну успеха первых динозавров 2 19.12.2022, 13:46

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Млекопитающие в последствии его повторили.

В конце триасового периода эволюционная история динозавров только начиналась, и в то время они не были еще ни самыми крупными, ни самыми многочисленными рептилиями на Земле. В частности, бок о бок с ними паслись четырехметровые этозавры и дицинодонты, а главными хищниками были, судя по всему, рауизухи, выраставшие до шести метров в длину, пишет Naked science.

Так как же первым динозаврам, которые еще не могли похвастать солидными размерами, удалось справиться с подобной конкуренцией? Сыграла ли в этом ключевую роль их анатомия и способность стоять на двух задних ногах, что делало их проворнее большинства животных того времени, или же им просто повезло?

Чтобы это выяснить, международная группа ученых из Великобритании, Германии и Бразилии сравнила данные палеоклиматических моделей с данными о распространении позднетриасовых динозавров. Судя по результатам исследования, ничто не предвещало успеха динозавров еще за 20 миллионов лет до конца триаса: они были малочисленны и не особо разнообразны, а встречались в основном на севере и юге суперконтинента Пангея, где климат был более суровым.

Все изменилось лишь 201 миллион лет назад, когда Землю охватило массовое вымирание. На примере ранних зауроподоморфов (длинношеих растительноядных животных, куда относятся диплодок и бронтозавр) исследователи показали, что не конкурентное исключение, а климатические изменения, освободившие множество экологических ниш, вызвали бурный расцвет первых динозавров и их массовый исход в более теплые регионы Земли.

Иными словами, история успеха динозавра немногим отличается от истории успеха млекопитающих: и тем, и другим благоволил случай, расчистивший экологический плацдарм. Теперь исследователи планируют сопоставить климатические модели и динамику популяций динозавров в течение всего периода их господства, чтобы понять роль изменений климата в истории этой удивительной группы животных.

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