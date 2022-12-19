Гиркин начал публично атаковать Путина

Гиркин начал публично атаковать Путина8
- 19.12.2022, 14:00
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Экс-глава донецких террористов заявил, что российский правитель ничего не решает.
Экс-глава донецких террористов, военный преступник Игорь Гиркин начал публично критиковать Путина. В своем недавнем выступлении он заявил, что глава Кремля «ничего не решает»:
— Он даже ответственность за «СВО» на себя не взял и свалил все на министерство обороны.
Отметим, что ранее Гиркин критиковал лишь Минобороны РФ и российский Генштаб. Риторика блогера-террориста, которого связывают с российскими ультранационалистическими кругами, изменилась после поездки на Донбасс.
Ранее Гиркин заявил, что инициатива в войне полностью отдана в руки ВСУ.