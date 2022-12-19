Тысячи российский туристов «застряли» в Египте из-за санкций 6 19.12.2022, 14:15

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иллюстрационное фото

Иордания закрыла небо для самолетов РФ.

С закрытием неба Иордании для самолетов РФ из-за отсутствия международного страхования многие чартерные рейсы в Египет отменили. В связи с этим, несколько тысяч российских туристов «застряли» в стране, сообщает РБК-Украина.

Авиационные власти с 15 декабря ввели ограничение на пролет воздушных судов, которые застрахованы в страховых компаниях РФ и требуют страхования в Англии, которое перевозчики не могут получить из-за западных санкций.

Российские авиакомпании, выполнявшие чартерные рейсы в Египет, были вынуждены отменить рейсы и пересматривать маршруты полетов. Одним из вариантов был «коридор» в небе Сирии, на который министерство обороны должно дать разрешение. Облет через Иран или акваторию Индийского океана увеличит продолжительность полетов вдвое и сделает их убыточными.

Пока известно, что проблемы с полетами в Египет возникли у авиакомпаний Nordwind Airlines, Pegas Fly, I Fly и «Россия».

Как сообщают российские СМИ, только для вывоза пассажиров авиакомпании I Fly из Египта требуется 15 вывозных рейсов.

В общей сложности три авиакомпании, которые летали в Египет, имели емкость на 2-3 тысячи пассажиров ежедневно. Около 3 тысяч пассажиров должны вернуться из Египта. Они остаются в стране, пока решается вопрос с их вывозом самолетами других авиакомпаний: Egypt Air и Corendon (Турция).

Эксперты авиационной отрасли отмечают, что проблема непризнания российских страховых сертификатов выглядит серьезно. Такие решения стран могут быть вызваны опасениями вторичных санкций со стороны ЕС и США.

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