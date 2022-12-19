В Беларуси завершена проверка боеготовности

В Беларуси завершена проверка боеготовности4
- 19.12.2022, 14:22
- 3,610
Ранее ее внезапно объявил Лукашенко.
В Беларуси завершена проверка Вооруженных сил. Об этом сообщила 19 декабря пресс-служба Минобороны.
Напомним, 13 декабря Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности белорусской армии. Через реки Неман и Березина наводились мостовые переправы.
В интервью сайту Charter97.org украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный заявил, что Лукашенко мог начать проверку боеготовности белорусской армии из-за страха.