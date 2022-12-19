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Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил

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  • 19.12.2022, 14:51
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Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил

Маневры будут включать ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

21 декабря Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил. Reuters сообщает, что маневры продлятся шесть дней.

Со среды, 21 декабря по вторник, 27 декабря страна-агрессор Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил.

Учения будут включать ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море. Стоит отметить, что подобные военные маневры проводятся двумя странами с 2012 года.

Ранее сайт Charter97.org писал, что на границе Индии и Китая впервые за два года начались столкновения военных.

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