Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил2
- 19.12.2022, 14:51
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Маневры будут включать ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.
21 декабря Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил. Reuters сообщает, что маневры продлятся шесть дней.
Со среды, 21 декабря по вторник, 27 декабря страна-агрессор Россия и Китай проведут совместные учения военно-морских сил.
Учения будут включать ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море. Стоит отметить, что подобные военные маневры проводятся двумя странами с 2012 года.
Ранее сайт Charter97.org писал, что на границе Индии и Китая впервые за два года начались столкновения военных.