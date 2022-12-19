Житель Гродно придумал нестандартный способ выгула кота

Житель Гродно придумал нестандартный способ выгула кота2
- 19.12.2022, 14:57
- 2,836
Он оборудовал для животного личный лифт.
Житель многоэтажки из Гродно нашел весьма оригинальный способ выгула питомца - для своего кота он соорудил своеобразный лифт, сообщает newgrodno.by.
Лифт поднимается и опускается по первому требованию животного. На видео можно разглядеть, как кот, возвращаясь с прогулки, останавливается под балконом и подает сигнал хозяину.
Тот спускает на веревке корзину, в которую залезает животное. Кажется, что подъем для него дело довольно привычное. Несколько секунд — и он дома.