Житель Гродно придумал нестандартный способ выгула кота 2 19.12.2022, 14:57

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иллюстрационное фото

Он оборудовал для животного личный лифт.

Житель многоэтажки из Гродно нашел весьма оригинальный способ выгула питомца - для своего кота он соорудил своеобразный лифт, сообщает newgrodno.by.

Лифт поднимается и опускается по первому требованию животного. На видео можно разглядеть, как кот, возвращаясь с прогулки, останавливается под балконом и подает сигнал хозяину.

Тот спускает на веревке корзину, в которую залезает животное. Кажется, что подъем для него дело довольно привычное. Несколько секунд — и он дома.

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