В Украине снова масштабная воздушная тревога
- 19.12.2022, 15:07
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С аэродрома Барановичи взлетел истребитель.
В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об угрозе с воздуха предупредили на севере, востоке и в центре страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 14:30 по-белорусскому времени.
В сети сообщают, что Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22м3. По предварительным данным, они летят из Рязанской в Курскую область.
Белорусская мониторинговая группа зафиксировала взлет истребителя с аэродрома Барановичи в 14:45.