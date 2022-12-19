В Украине снова масштабная воздушная тревога 19.12.2022, 15:07

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С аэродрома Барановичи взлетел истребитель.

В большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Об угрозе с воздуха предупредили на севере, востоке и в центре страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 14:30 по-белорусскому времени.

В сети сообщают, что Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22м3. По предварительным данным, они летят из Рязанской в Курскую область.

Белорусская мониторинговая группа зафиксировала взлет истребителя с аэродрома Барановичи в 14:45.

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