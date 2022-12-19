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Доллар и евро рекордно подорожали на минских торгах

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  • 19.12.2022, 15:18
  • 9,286
Доллар и евро рекордно подорожали на минских торгах

В это же время, российский рубль значительно подешевел.

Стали известны итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 декабря. Стали дороже доллар, евро и юань, а вот российский рубль стал дешевле по отношению к белорусскому рублю.

Евро стал дороже на 0,013 рубля и вырос в цене до 2,73 за 1 евро. Это рекордная стоимость этой валюты за последние 5,5 месяцев.

Стоимость доллара выросла на 0,0378. Сейчас курс $1 составляет 2,5921. Это также максимальная цена за 4 месяца.

Подрос и курс юаня на 0,0182, сейчас 10 юаней эквивалентны в цене 3,6764 белорусского рубля.

А вот российский рубль достиг своего минимума за последние 7 месяцев. Он упал в цене на 0,0218, и теперь 100 российских рублей стоят 3,9334 белрубля.

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