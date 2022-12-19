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Полк Калиновского: Нашей стратегической целью является вступление Беларуси в ЕС и НАТО

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  • 19.12.2022, 15:25
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Полк Калиновского: Нашей стратегической целью является вступление Беларуси в ЕС и НАТО

Белорусские герои вместе с ВСУ сражаются за будущее Беларуси и Украины.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского заявила, что стратегической целью белорусских добровольцев является вступление Беларуси в ЕС и НАТО

— На этой неделе на совместном совещании Полка Калиновского мы очертили и утвердили наши стратегические цели. О своем твердом намерении стать частью ЕС и НАТО заявила Украина, независимость которой мы сегодня защищаем. Поэтому мы считаем, что для Беларуси естественным ориентиром является стремление войти в Евросоюз и стать частью НАТО.

Европейский вектор развития Беларуси можно обеспечить только после деоккупации нашей страны от российских войск и демонтажа внутреннего диктаторского режима.

Полный текст заявления появился на сайте полка имени Кастуся Калиновского:

— Обращая внимание на многовековое историческое европейское наследие, являясь ментально, географически и исторически частью Европы, белорусский полк имени Кастуся Калиновского видит будущее белорусской нации как неотъемлемую культурную, политическую, военную и экономическую часть европейского пространства. Наши соседи — Польша, Литва, Латвия, с которыми нас связывают история общей государственности, давно являются членами Европейского Союза и Североатлантического Альянса.

О своем твердом намерении стать частью ЕС и НАТО заявила Украина, независимость которой мы сегодня отстаиваем. Поэтому мы считаем, что для Беларуси естественный ориентир — стремиться к вступлению в Евросоюз и стать частью НАТО. Исходя из последних событий, мы видим, что страны Балто-Черноморского региона являются нашими естественными союзниками.

Это актуализирует вопрос о создании Балто-Черноморского сообщества.

Европейский вектор развития Беларуси можно обеспечить только после деоккупации нашего государства от российских войск и демонтажа внутреннего диктаторского режима Лукашенко.

Как засвидетельствовал опыт Украины, победить врага возможно пользуясь современным оружием, новейшими технологиями и лучшей организацией. На сегодняшний день такую поддержку могут обеспечить только страны Организации Североатлантического договора. Блок НАТО является военным гарантом безопасности для большинства европейских стран, военный потенциал которых в разы меньше российского. Опираясь на военную кооперацию со странами НАТО, как с нашими естественными союзниками, в наших руках будут железные аргументы для победного плана.

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