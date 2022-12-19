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Найти и покарать

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  • Евгений Магда
  • 19.12.2022, 15:29
  • 9,338
Найти и покарать
Евгений Магда

Повторит ли Украина знаменитую операцию МОССАД.

50 лет назад началась операция МОССАД «Гнев Божий». Израильские спецслужбы более 20 лет искали, находили и уничтожали лиц, причастных к организации теракта против израильской сборной по тяжелой атлетике во время Олимпиады в Мюнхене. Общественный запрос на наказание рашистских извергов в Украине сформирован еще весной 2022 года, однако к его реализации необходимо подойти ответственно и прагматично.

Мир существенно изменился за эти 50 лет, будет меняться и дальше. Не следует исключать, в частности, распада России на несколько (или несколько десятков) государственных образований, в которых будут проживать военные преступники. Политика их руководства может быть далеко не всегда благоприятна в вопросе выдачи Украине тех, кто нарушал законы ведения войны, убивал и пытал мирных жителей и пленных.

Нашему государству нужны несколько вещей, далеко не лежащих на поверхности. Прежде всего, это общественный консенсус в вопросе необходимости наказать российских военных преступников и их пособников с украинскими паспортами. Да, их также необходимо будет показательно наказать

По всей видимости, известная фраза Голды Меир «Отправляйте мальчиков» в украинском варианте будет звучать с дополнением «и девочек». Украинские женщины активно участвуют в защите Родины от рашистского нашествия, и они смогут внести надлежащий вклад в дело уничтожения военных преступников.

Украинский вариант «Гнев и возмездие» потребует нескольких обязательных компонентов, ведь мир сейчас многополярный, а не биполярный, как в 70-х годах XX века. Украина сейчас завершает процесс становления политической нации, поэтому возмездие за преступления против ее граждан будет иметь чрезвычайно важное значение. Однако одних моральных качеств в этом вопросе недостаточно.

Нашему государству нужны несколько вещей, далеко не лежащих на поверхности. Прежде всего, это общественный консенсус в вопросе необходимости наказать российских военных преступников и их пособников с украинскими паспортами. Да, их также необходимо будет показательно наказать. Для наказания нужны два списка – красный (для рашистов) и черный (для украинских коллаборантов). Собственно, общественная дискуссия возможна исключительно по цветам, которыми обозначаются эти списки. Еще один весомый момент – отсутствие политического влияния на составление и утверждение этих списков, что предполагает мощное доверие общества к власти, независимо от персоналий, ведь процесс возмездия будет длительным – это очевидно уже сегодня.

Напомню, что Израиль в вопросе возмездия организаторам теракта в Мюнхене (и не только в этом) делал ставку на еврейскую диаспору. Она разветвлена и оказывает влияние во многих странах мира. Можем ли мы так сказать сейчас об украинской? Нет, к сожалению

Следует напомнить, что потребуется постоянное значительное, однако непубличное финансирование. Со статьей Государственного бюджета «на наказание виновных в военных преступлениях» европейская и евроатлантическая интеграция Украины не будет осуществлена, это необходимо понять уже сегодня. Поэтому наличие «волшебного кошелька», из которого можно будет профинансировать преследование военных преступников, является практически основным условием.

Напомню, что Израиль в вопросе возмездия организаторам теракта в Мюнхене (и не только в этом) делал ставку на еврейскую диаспору. Она разветвлена и оказывает влияние во многих странах мира. Можем ли мы так сказать сейчас об украинской? Нет, к сожалению. Поэтому необходимо уже сейчас использовать ситуацию по восстановлению и развитию контактов с украинцами во всех уголках мира, формировать единую государственную политику по отношению к ним.

В вопросе доверия речь идет не о персоналии или политической силе, а о доверии в целом. Израильтяне разыскивали террористов и уничтожали их более 20 лет, сомнительно, что украинские «охотники за рашистами» смогут справиться быстрее. Поэтому такой вариант, безусловно, нуждается в постоянном взрослении общества и консолидации вокруг национальных интересов Украины.

Вместо послесловия. Израиль никогда не признает собственных внесудебных действий в отношении тех, кто нанес ущерб его интересам. Этому должна учиться и Украина, и только в новостных лентах будут появляться сообщения о «странной гибели» тех или иных антигероев российско-украинской войны. Ждать, предполагаю, недолго.

Евгений Магда, site.ua

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