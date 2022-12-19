Глава СНБО Украины рассказал, когда закончится война 2 19.12.2022, 15:45

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Алексей Данилов

Все оккупированные украинские территории будут освобождены.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что война закончится победой Украины, однако это произойдет не раньше весны-лета следующего года.

В интервью «Украинской правде» он сказал, что это реалистичный прогноз, но «праздник обязательно будет на нашей улице».

«Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице» , — отметил секретарь СНБО.

По его словам, все оккупированные украинские территории будут освобождены. В то же время Данилов добавил, что Крым, Донецк и Луганск являются сложными целями, но нет ничего невозможного.

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