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Глава СНБО Украины рассказал, когда закончится война

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  • 19.12.2022, 15:45
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Глава СНБО Украины рассказал, когда закончится война
Алексей Данилов

Все оккупированные украинские территории будут освобождены.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что война закончится победой Украины, однако это произойдет не раньше весны-лета следующего года.

В интервью «Украинской правде» он сказал, что это реалистичный прогноз, но «праздник обязательно будет на нашей улице».

«Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице» , — отметил секретарь СНБО.

По его словам, все оккупированные украинские территории будут освобождены. В то же время Данилов добавил, что Крым, Донецк и Луганск являются сложными целями, но нет ничего невозможного.

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