В Беларуси судили директора магазина за подорожавший на 26 копеек сыр 13 19.12.2022, 15:51

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Вынесен первый приговор по делу «о завышении цен».

В Могилеве завершился суд над директором магазина, который, по версии обвинения, необоснованно, «умышленно и из корыстных соображений» повысил стоимость сыра, чем «подрывал авторитет органов власти». Это первый приговор по делу о нарушении моратория на повышение цен в Беларуси, пишет сайт officelife.media.

На скамье подсудимых оказался 46-летний могилевчанин, директор общества с дополнительной ответственностью. Он владеет сельским магазином в пригороде Могилева. Когда вступили в силу директива № 10 и постановление совмина «О временных мерах по стабилизации цен», нюансы его применения вызывали у предпринимателя растерянность, как и у многих в те дни.

В итоге 8 октября цена на сыр сулугуни от «Бабушкиной крынки» в магазине оказалась выше той, которая действовала 5 октября. Нарушение заметила представитель «рабочей группы по мониторингу» цен из местного «сельисполкома». Накануне, 7 октября, она была в магазине и сфотографировала ценники. Сравнив цены до и после, женщина заметила, что стоимость сыра выросла на 26 копеек за килограмм.

В суде свидетель пояснила, что информацию об этом она передала в райисполком. Владельцу магазина замечания по этому поводу не делала, вернуть старый ценник не требовала. Якобы так ее проинструктировали районные начальники.

На этот факт обратил внимание и адвокат обвиняемого, который в этом деле ссылался на отсутствие состава преступления как такового. Предприниматель руководствовался простой логикой: производитель отпустил ему товар по новой цене — соответственно, поднял цену и он.

Кроме того, объемы торговли в сельском магазине небольшие, предприниматель заказал и выложил на прилавок менее десяти упаковок сыра. Общая сумма превышения составила всего 78 копеек. Ни одна из упаковок еще не была продана, когда бизнесмена задержали, а все его имущество арестовали.

В итоге в ходе прений обвинение запросило для обвиняемого наименьшее наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 424 («Злоупотребление служебными полномочиями при формировании розничных цен»), — два года лишения свободы с отсрочкой на год. Если в течение этого времени мужчина не будет нарушать закон, приговор не будет приводиться в исполнение. Суд с этим согласился, а также не стал назначать обвиняемому штраф. Однако директор ОДО лишен права занимать определенные должности.

Только за первые четыре дня действия моратория в Беларуси было возбуждено более десятка уголовных дел за повышение цен, по данным Комитета госконтроля. Были как случаи небольшого превышения, так и крупные дела в торговых сетях. После того как постановлением № 713 была введена новая система регулирования цен, действие моратория прекратилось.

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