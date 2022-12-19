Гиркин: ВСУ ударят по Москве в новогоднюю ночь

Гиркин: ВСУ ударят по Москве в новогоднюю ночь15
- 19.12.2022, 16:01
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Террорист уверен, что украинская армия готовит «сюрпризы».
Экс-главарь донецких террористов, военный преступник Игорь Гиркин заявил, что ВСУ
ВСУ готовятся преподнести России «подарки» и прогнозирует, что в новогоднюю ночь будет неспокойно в столице РФ.
«Не исключаю возможности удара в новогоднюю ночь по Москве или другому городу. Они (ВСУ - ред.) будут ориентироваться на нашу ПВО. Я не знаю, как сейчас прикрыта Москва. Что-нибудь на Новый год обязательно выкинут 100%», — сказал Стрелков.
Ранее сайт Charter97.org писал, что Гиркин начал публично атаковать Путина.