Гиркин: ВСУ ударят по Москве в новогоднюю ночь 15 19.12.2022, 16:01

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Террорист уверен, что украинская армия готовит «сюрпризы».

Экс-главарь донецких террористов, военный преступник Игорь Гиркин заявил, что ВСУ

ВСУ готовятся преподнести России «подарки» и прогнозирует, что в новогоднюю ночь будет неспокойно в столице РФ.

«Не исключаю возможности удара в новогоднюю ночь по Москве или другому городу. Они (ВСУ - ред.) будут ориентироваться на нашу ПВО. Я не знаю, как сейчас прикрыта Москва. Что-нибудь на Новый год обязательно выкинут 100%», — сказал Стрелков.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Гиркин начал публично атаковать Путина.

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