Умер речицкий милиционер, преследовавший белорусов за мирные акции протеста 19.12.2022, 16:06

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Ему было 38 лет.

На 39-м году жизни умер речицкий милиционер Вадим Шурмель. Об этом «Флагшток» узнал от источника, знакомого с деятельностью милиционера. Информацию о смерти Шурмеля косвенно подтвердили в Речицком РОВД. «Нету больше такого!» — сообщил голос дежурного.

Похороны прошли в субботу, а возле городского кладбища речичане наблюдали колонну из милицейских машин. У Вадима Шрумеля осталось трое детей.

Майор Вадим Шурмель в последние годы работал старшим участковым инспектором милиции Речицкого РОВД на четырех сельских административных участках. Помимо характерной для участкового инспектора деятельности он занимался преследованием активистов.

Речицкий активист (в целях безопасности имя не называем) вспоминает о деятельности инспектора:

«Он [Шурмель] по политическим работал, преследовал в соцсетях, вёл переписки, типа я нормальный, на вашей стороне, возвращайтесь в Речицу. Шёл на сближение, пытаясь выведать информацию».

В 2020 году Шурмель составлял протоколы на участников мирных шествий по статье 23.34. Как правило, после суда по этой статье речичане отправлялись «на сутки» в ИВС.

В 2021 году Вадим Шурмель вел дело речичанина Александра Рыбчанкова, которое суд вернул на доработку. Житель Речицы обвинялся в том, что провел «пикет без получения разрешения» Речицкого ОВД. Пикетом милиция посчитала публикацию фотографии на странице в социальной сети «Одноклассники» с национальным флагом Беларуси.

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