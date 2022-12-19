«Денег здесь сразу хватало на все, а дома - только на коммунальные и еду» 1 19.12.2022, 17:30

Белорусы честно рассказали о жизни в полькой Лодзи.

Из Беларуси им пришлось уехать. Оставаться было опасно, жить в стрессе — невозможно. После двух сроков по 15 суток Дмитрия и большого штрафа у Александры от них отвернулись друзья и родственники. Пара прожила год в польском городе Лодзь, и теперь белорусы уверены, что за свою сорокалетнюю жизнь столько не видели, пишет ex-press.by.

— У нас уже были гуманитарные визы, — рассказывают беларусы. — В машину мы загрузили самое необходимое (не уверены были, что выпустят) и поехали в ночь, чтоб меньше на границе стоять. Поехали вдвоем. Взрослые дети остались в РБ. Было очень страшно, что можем не выехать, но границу прошли очень быстро и почти без досмотров. Выдохнули с облегчением только в Белостоке. А потом ехали подальше от границы, в центр Польши.

27 декабря 2021 года Дмитрий и Александра приехали в город Лодзь:

— В чате Лодзи написали, что ищем жилье на месяц или на время карантина. Ответил парень, и мы договорились. Все было на удивление просто: он встретил нас и заселил. Мы очень удивлялись тому, как все просто и честно, и что за месяц он даже не позвонил и не пришел проверить нас.

Первое время надо было быть на карантине, семью дважды приезжала проверять полиция:

— Очень приветливые и милые, что тоже удивляло после пережитого в РБ.

С самого начала на жилье у пары уходило меньше половины одной зарплаты:

— Учитывая, что работать мы пошли вместе, то нам на все хватало и даже оставалось. Мы снимали маленькую «кавалерку» 20 метров, а в Минске у нас четырёхкомнатная квартира. Только денег здесь сразу хватало на все, а дома — только на коммунальные и еду.

Сейчас они снимают второй этаж частного дома, есть двор и много свежего воздуха, две комнаты и площадка, места хватает:

— Когда договор закончился на квартиру, немного пожили в хостеле, потом снимали квартиру в центре города. Позже решили переехать, где больше свежего воздуха. Знакомый поляк русскоговорящий пригласил нас к себе жить. Он живёт на первом этаже, мы — на втором. Уже полгода.

Из белорусского у семьи есть фотографии родных, магнит на холодильнике, есть флаги. Все символы купили уже здесь. Из Беларуси вещей брали мало, чтоб можно было унести на себе, если машину не пропустят.

От фабрики по сборке посудомоечных машин до своего дела

Работу Дмитрий и Александра нашли по объявлению и сразу после карантина пошли устраиваться. На следующий день прошли комиссию, потом день обучение и все:

— Мы семь месяцев работали на одной из лучших фабрик по сборке посудомоечных машин. Зарплата 3200-3500 злотых. А потом решили уйти, так как эта работа занимала все время, а мы хотели развивать свое дело.

У семьи есть увлечение, которое они начали еще в Беларуси, но считают, что говорить о нем пока рано. Хобби разнообразилось в связи с потребностями другой страны, и сейчас они в поисках и изучении.

Александра рассказывает:

— Дима пошел в такси, а я занялась развитием нашего бизнеса. Попробовали на ярмарках наши изделия продавать и в магазины предлагать. Пока здесь, в Лодзи, не пошло, так как это все-таки город рабочих, а не туристов.

А потом Дмитрий и Александра узнали, что есть в Польше дальнобойщики категории В (бус-фургон со спальным местом над кабиной). Диму устроили на работу, и супруги поехали вместе по Евросоюзу:

— Учитывая, что мы, живя в РБ, никогда нигде не были, это было сказочное путешествие! Горы и пески, море и океан, животные и растения. Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания. Два месяца жили в машине и получали зарплату, как две на заводе.

Потом машина сломалась на неопределенный срок, и они решили зимой побыть дома. Устроились на завод по изготовлению резиновых уплотнителей для автомобилей. Работа немного полегче, а зарплата та же, что на фабрике. Работу нашли за один день:

— Агенций працы в Лодзи очень много. Это город складов и заводов, работы полно. Через пару дней обучения мы уже работаем. Зимуем.

— Трудности есть, но это мелочи, — считают Дмитрий и Александра. Они понемногу учат польский язык, привыкают, и считают, что кроме языкового барьера проблем, в основном, нет. Говорят, что в крайнем случае в телефоне есть переводчик.

По их мнению, страшно только в самом начале:

— С работодателями проблем нет, в агенциях и на фабриках-заводах очень много украинцев работает, прекрасно понимаем друг друга, все очень приветливы и помогают, если нужно. Объясниться можно в любом случае.

Работать Дмитрию и Александре очень нравится:

— Все четко по графику, все удобно расположено. Есть все необходимое. Есть люди, которые стараются, чтоб тебе было комфортно работать. В Беларуси такого нет, там постоянно какие-то трудности и никому нет дела, как ты выполнишь поставленную задачу, ты просто должен ее выполнить.

Пара честно признается, что боялась идти на завод, сравнивая его с белoруcскими:

— Но здесь это совсем другое! Это чистое производство, где много света и вентиляторы, тепло и комфортно работать. Хочется взять этот опыт и привезти его домой, рассказать и показать, как можно работать по-другому...

Александра говорит, что зарплата в Беларуси и в Польше отличается, особенно по отношению к ценам:

— Здесь мы покупаем разные вкусняшки, от которых приходилось отказываться в РБ, потому что очень скромно там жили на свою зарплату. Здесь можно зимнюю куртку купить за деньги, заработанные за один день, а там нужно неделю работать, чтоб купить ту же куртку.

Руководство замечательное! Плохого не встречалось пока. Все здороваются, спрашивают: «Как дела? Нравится ли работа?», «Какие есть предложения по улучшению?» Это так необычно.

По ее словам, зарплата всегда в срок. Никаких скрытых строчек, все прозрачно и соблюдаются все правила и законы:

— Не боишься, что тебя обманут, но по привычке все ещё начеку. Проверок нет, а если есть, то только для того, чтобы убедиться, что все безопасно и нет проблем у работника. Работать может любой человек без образования и знания языка. Поэтому хочется работать. Про дискриминацию не слышала. У нас проблем не возникало ни в Лодзи, ни по Евросоюзу.

Одну зарплату пара тратит на жилье и еду, а вторую откладывает или тратит на себя и свое дело (вкладывают в материалы).

— Не хватает нам дешевых пельменей, которые привыкли дома жарить и есть как чипсы, — признаются они. — Очень привыкли к жареным, но и тут уже можно купить. Только дороговато, зато натуральные. Мы не привередливые, все кушаем.

Не хватает таблеток без рецепта, белорусской косметики и колготок Conte. Но аналоги есть, просто нужно изучать рынок.

День вынужденных эмигрантов — это работа и дом, конечно, говорят они:

— На выходных участвуем в ярмарках, выходим за покупками или ездим в другой город к друзьям. Можем просто дома отдыхать, когда дождь или холодно. Жизнь за этот год была очень насыщенной! Мы за всю жизнь (нам с мужем по 40 лет) столько не видели. Если бы не уехали, то может и не увидели бы столько людей и стран, другой жизни и жизненных устоев...

Друзей особо не появилось, каждый занят своей жизнью, но нас окружают хорошие люди: доброжелательные, открытые, улыбающиеся... Несмотря ни на что!

И мы хотим путешествовать! Это новое для нас увлечение, которое стало доступным даже для нас, таких простых обычных людей! А если путешествуешь работая, то это вдвойне круто!

С родными общаемся через соцсети и приложения в любое удобное время. Очень скучаем. И очень хотим всех увидеть. Очень надеемся, что скоро получится приехать домой. Здесь хорошо, но дома все равно лучше.

Осуждают родственники в РФ и связанные с РФ. Говорят, что предали родину, что белoрусы живут «в тылу врага». Объяснить, что это не так, не получается, поэтому с ними пара просто не общается пока. Говорят, что время все расставит по местам.

— Хотим домой. Хотим в Беларусь. Свободную европейскую Беларусь, — говорят Дмитрий и Александра. — Где люди работают и живут, улыбаясь. Где не боятся выйти из дома или что за ними придут. Где можно жить спокойно и счастливо. Где соблюдаются законы и права людей. Где все действительно для людей. Хотим привезти этот опыт и налаживать жизнь в нашей прекрасной Беларуси! Хотим развивать дома свой бизнес и работать по всему миру, отправлять и получать заказы.

Скучаем по детям и по дому. Скучаем по животным своим и друзей. Скучаем по своим привычным местам.

Стараемся не впадать в ностальгию, так и до депрессии не далеко. Просто живём и работаем, радуемся тому что есть и простым вещам, радуемся, что мы есть друг у друга, что что-то получается.

Готовы прилагать усилия для развития нашей страны, готовы к трудному пути по развитию нашей страны, готовы ко многому после пережитого.

В Беларусь из Польши и вообще из Европы мы бы взяли с собой тепло сердец и улыбки, бескорыстность, участие, понимание, простоту общения, лёгкость в преодолении трудностей, безграничность мира... Как многому мы научились за этот год! Даже не верится!

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