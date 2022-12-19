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Священник Владислав Богомольников вышел на свободу

  • 19.12.2022, 17:33
Священник Владислав Богомольников вышел на свободу
Владислав Богомольников

Он находится под подпиской о невыезде.

Сегодня истекли 10 дней под стражей, которые священник Владислав Богомольников провел в качестве подозреваемого по уголовному делу по статье 342 Уголовного кодекса («массовые беспорядки2), сообщает телеграм-канал «Христианская визия».

Перед этим он на протяжении 100 дней находился на Окрестина, отбывая семь арестов подряд по административным статьям.

Сегодня он был освобожден под подписку о невыезде.

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