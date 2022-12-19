Политолог: Путин рвется повторить в Украине «прыжок Мангуста» 10 19.12.2022, 17:44

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Это окончательно добьет Россию.

В последнее время в медийном пространстве происходят два процесса, которые указывают на дальнейшие планы Кремля. Судя по ним, новому вторжению РФ в Украину с высокой вероятностью быть.

Об этом в своем блоге в Facebook пишет известный украинский политолог Михаил Басараб.

О подготовке РФ к новому вторжению начало активно говорить военно-политическое руководство Украины. Его анонсировал лично Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, уточнив, что «не сомневается».

Параллельно уже несколько месяцев прикормленные Москвой и сочувствующие ей лидеры мнений начали в один голос рассказывать о необходимости прекращения войны, нахождения компромиссов с агрессором и прочем.

Эти два процесса, считает Басараб, раскрывают истинные цели Кремля.

«Если на первом этапе войны Кремль планировал присоединить Украину к России, то новый «прыжок Мангуста» врагу нужен для того, чтобы шантажом всего мира выбить для себя оптимальные условия выхода из этой позорной войны», - рассказал эксперт.

По его мнению, в Кремле прекрасно понимают, что новое вторжение будет провальным. Однако оно диктатору нужно совсем для другого.

«Путин вынужден искать не военное, а политическое решение для ситуации, в которой он оказался. Военный компонент нужен исключительно для устрашения, в первую очередь, Запада. Это не значит, что нового массированного вторжения не будет. Напротив, он нужен врагу, чтобы добиться желаемого эффекта. На успех этой комбинации можно рассчитывать, только если верить, что Украина является безвольным исполнителем пожеланий Запада. Вера в этот и другие бессмысленные самовнушенные мифы спасает Путина от самоубийства, но толкает Россию к краху. Трагический парадокс недоимперии и ее голого царя – он спасает себя, уничтожая ее», - констатировал политолог.

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