Как минчанин купил старую хату под Лепелем и переделал ее в нечто необычное 2 19.12.2022, 17:52

4,732

Местные жители с любопытством следили за стараниями минчанина.

Многие скажут: ну что за блажь — делать картинную галерею из старой хаты в глухой деревне вдали от Минска? Но сегодняшний герой realt.by думает иначе — у искусства нет границ и канонов. Журналисты отправились в Чересово посмотреть, что у него получилось.

10 лет назад Артур и его жена, художница Лора Павлова, купили старый дом в деревне на берегу живописного озера Чересово под Лепелем. Ремонтировать его не было смысла — годы его не пощадили, бревна основательно прогнили. Поэтому на его месте был построен новый дом, чуть позже — баня.

— В 100 метрах от нашего дома стояла заброшенная старая хата, — рассказывает Артур предысторию. — 9 лет проезжали мимо, не обращая на нее внимания. В прошлом году мы с соседом-охотником пошли осматривать окрестности. И с пригорка, с другой стороны деревни, на этот дом открылся совершено другой вид — он стоит на холме, с которого открываются потрясающие виды на озеро. Я поделился своими наблюдениями с женой. Она тогда сказала, что у нее нет нормальной мастерской, в которой бы она могла работать. И тогда мы подумали, что это был бы неплохой вариант. Поэтому в июне мы купили эту хату. Идея с мастерской развилась — появились мысли о создании художественной галереи. Но галерея сама по себе, для себя, для соседей? Конечно нет. В итоге идея окончательно оформилась: это будет дом мастака и международная галерея одновременно — в старой деревне, в старом доме. И это здорово, что сюда будут приезжать люди из разных стран, выставляться картины разных художников.

Вторая жизнь старого дома

Что представлял собой дом? Это была обыкновенная деревянная хата с холодной пристройкой. В ней давно никто не жил, участок стал зарастать кустами и деревьями — в общем, привычная картина для брошенного жилья.

Первым делом избавились от хлама, который накопился в доме и вокруг него. А его было немало — дом построили еще в 1950 году.

При детальном осмотре выяснилось, что крыша к дальнейшей эксплуатации непригодна — она протекала, некоторые конструкции подгнили и их нужно менять. Пристройка попала в список первоочередного сноса, так как на ее месте по проекту была запланирована большая терраса. В итоге над домом появилась новая двускатная крыша, которая выдвинута на несколько метров вперед, чтобы закрыть собой просторную террасу.

С фасадом мудрить не стали — старый сруб обшили обычной сосновой обрезной доской по технологии вентфасада.

— В округе старые дома покрашены в традиционные цвета — желтый, зеленый, синий, — говорит Артур. — Но раз мы взялись делать галерею, то на общем фоне нужно выглядеть особенно, необычно. Поэтому я покрасил фасад в черный и мне нравится, как дом теперь выглядит. Нет какого-то канона, как должна выглядеть галерея, поэтому мы смогли делать все так, как нам нравилось. Например, при замене старых окон монтажники обнаружили, что они стоят не в одной плоскости с фасадом, «завалены». И хотели поставить новые уже по уровню. Я же счел, что будет правильно, что новые окна будут стоять в том же положении, что и старые.

На внешний вид повлияло и панорамное окно практически на всю ширину стены со стороны озера. Чтобы его установить, пришлось вырезать большой кусок стены между двумя родными оконными проемами. Благодаря этому внутри много естественного света. Да и интерьер выглядит куда интересней.

А что внутри?

Внутри тоже работ хватало. Сначала избавились от старой мебели, потом сняли со стен «культурный слой» из ДВП, газет и обоев.

— В доме было несколько репродукций в рамах, — говорит Артур. — Их выбрасывать не стали, они будут как часть истории простой белорусской хаты, превратившейся в художественную галерею.

Пространство дома делилось на две части — в первой находилась кухня с большой русской печью, во второй — жилая комната-спальня с грубкой. В первой части стены оголили до бревен сруба. Их решили оставить в интерьере — как дух старины и часть прожитой истории дома. Артур говорит, что зачистить их до гладкого состояния было непросто — шлифовка заняла несколько недель, работа тяжелая, пыльная. Но результат владельцам понравился. Бревна покрыли пропиткой и мы видим дерево во всей натуральной красоте — со всеми изъянами, следами шашеля, сучками. Стены выглядят максимально естественно, атмосферно, их интересно рассматривать, приятно трогать руками.

Во второй половине стены были оштукатурены глиной по деревянной дранке. Штукатурку решили отремонтировать и покрасить в белый цвет. Заморачиваться выравниванием не стали, поэтому в интерьере мы видим гладкие белые стены, но со всеми неровностями.

— Подоконники мы специально так и оставили — где-то они спрятаны под штукатуркой, а где-то проступают, — объясняет Артур. — С одной стороны это выглядит небрежно, а с другой стороны — почему бы и нет?

Потолки классические — балки с прибитыми внахлест широкими досками. Их просто почистили и покрасили в белый цвет. Чтобы не отапливать улицу, Артур утеплил потолок со стороны чердака.

Важная часть интерьера — новая печь-камин. Это основной источник отопления галереи. Осваивать профессию печника Артур не стал, пригласил специалиста. О затраченных двух тысячах долларах Артур не жалеет, печь получилась отличной — компактная, быстро прогревает всю галерею, долго сохраняет накопленное тепло.

На ее месте раньше стояла русская печь, но она занимала гораздо больше места. Ее функционал в новой концепции оказался невостребованным. К тому же она была старой, возможно, аварийной, поэтому ее разобрали. Старую грубку тоже превратили в груду кирпичей во дворе. Впрочем, вскоре они снова перебрались в дом, правда, уже в другой ипостаси. Дело в том, что на месте печек появились бреши в деревянном полу. В итоге решение было такое — замостить их старым, но очень прочным печным кирпичом вровень с деревянным полом. После пропитки гидрофобизатором они не пылят, с них легко убрать мусор.

На полах лежат широкие доски толщиной 8 см. Менять их на что-то более современное смысла не имело — такие полы прослужат вечность. Поэтому их просто перекрасили в светло-серый цвет.

Все грязные и тяжелые работы владелец проделал сам, лишь иногда привлекал одного-двух помощников. А вот покраской стен и полов занималась сама хозяйка мастерской.

— Лора, когда увидела, как я покрасил фасад, сказала, что внутри красить будет сама, эту работу она мне не доверила, — смеется Артур.

Финальный штрих в переформатировании старого дома в галерею — установка трековых светильников и прокладка новой проводки в противопожарных рукавах. Все работы заняли четыре месяца. Правда, работать пришлось практически ежедневно, с утра и до вечера.

В первой части с панорамным окном будет мастерская, во второй — выставочный зал

Вокруг дома еще предстоят работы по дальнейшему благоустройству, но необходимый минимум уже есть — для гостей предусмотрена парковка, установлены туалеты.

Кому это нужно?

Местные жители с любопытством следили за стараниями минчанина — что же получится сделать из старой хаты, которую, по хорошему, надо было пустить на дрова?

— Когда я им рассказал, что это будет международная художественная галерея, то встретил откровенное непонимание, — рассказывает Артур. — Для них непонятно, как может галерея находиться в деревне, ну что это такое? Просто будут висеть картины? А где картошка?

И тут стоит вспомнить, что после строительства дома на берегу, Артур и Лора сделали немало, чтобы разнообразить жизнь местных людей. Сначала у них появилось целое поле лаванды. Вопрос «почему не картошка» ушел из повестки, когда стал проводиться ежегодный летний фестиваль «Лаванда Лепей» — приезжает много гостей, звучит музыка, люди общаются, веселятся. А потом в деревне не осталось пустующих домов — все раскупили. Таким образом место стало оживать, наполняться смыслами более сложными, чем «картошка, телевизор и рыбалка».

— Мы всегда создаем что-то новое: сначала лавандовое поле, теперь галерея. Мы пытаемся показать людям, что есть что-то более интересное, чем привычный быт. И я думаю, что галерея — это не последний наш проект.

Открытие галереи/дома мастака «Lora Pavlova gallery Lepey» запланировано на 24 декабря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».