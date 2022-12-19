Как сейчас выглядит легендарный остров Змеиный

Как сейчас выглядит легендарный остров Змеиный4
- 19.12.2022, 18:02
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Остров контролируется украинскими военными из Интернационального легиона.
Журналист «Донбасс.Реалии» Роман Пагулич показал, как сейчас выглядит деоккупированный Змеиный остров: все здания разрушены, много уничтоженной российской техники и боеприпасы.
Журналист побывал на деоккупированном летом острове Змеиный - именно там Россия впервые после полномасштабного вторжения совершила «жест доброй воли».
Отмечено, что постройки на острове в основном разрушены, много уничтоженной российской техники, среди которой системы ПВО «Панцирь» С1, комплекс ПВО «Тор», топливозаправщики. Остались также и боеприпасы.
Остров еще с лета контролируется украинскими военными из Интернационального легиона.
Напомним, 30 июня российские войска покинули остров Змеиный, после проведенной ВСУ операции по освобождению.
Уже 4 июля в ВСУ официально сообщили, что на острове Змеиный завершена военная операция, а на территории острова установлен флаг Украины.