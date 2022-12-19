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Белорусы сталкиваются с ограничениями на выезд по решению военкомата

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  • 19.12.2022, 18:04
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Белорусы сталкиваются с ограничениями на выезд по решению военкомата

На границе ставят штамп «У выезде адмоўлена».

Несколько белорусов уже столкнулись с запретом выезда из страны. Они говорят, что причина — решение военкоматов. «Зеркало» попробовало узнать, насколько массовая эта история.

В чате белорусов в Польше несколько дней назад один из пользователей написал, что не смог выехать из Беларуси. Мужчина уверен: причиной отказа в выезде стало решение военкомата.

— На паспортном контроле со стороны Беларуси развернули и поставили штамп «У выезде адмоўлена», — написал он. Мужчина утверждает, что ограничение оформлено МВД по инициативе военкомата. Рассказывать подробности своей истории мужчина не захотел.

Еще один белорус — Николай (имя изменено) также столкнулся с ограничением на выезд. Он собирался уезжать за границу на ПМЖ и получать паспорт серии РР. Для этого мужчинам нужно не только закрыть ИП, выплатить долги перед государством и задолженность по алиментам (если она есть) и так далее, но также обязательно получить согласие военкомата.

— Если какая-то из структур не согласна с тем, что человеку можно переезжать, приходит письмо, что выезд на ПМЖ запрещен, — объясняет Николай. — Как понимаю, причиной запрета было то, что я не служил. По здоровью не годен, но возможности пройти медосвидетельствование до конца у меня не было, кончалась виза для выезда. Поэтому я просто не явился по повестке.

В итоге, получив запрет на выезд для ПМЖ, мужчина решил не рисковать быть остановленным на границе и пересекал ее нелегально.

Военкоматы Беларуси всегда могли ограничивать право граждан на выезд в случае неявки на службу — это прописано в законодательстве. Но есть ли дополнительные ограничения в связи с массовой сверкой данных, которая проходит в стране?

Как рассказали журналистам на горячей линии Госпогранкомитета, пограничники «не получали никаких дополнительных установок» ни от МВД, ни от Минобороны.

— Нет у нас никаких таких ограничений. Если люди не являются должниками, не находятся под преследованием в рамках каких-нибудь дел, пожалуйста, пусть выезжают. Данные из военкомата мы не проверяем.

— То есть если человек не пришел на сверку личных данных в военкомат, вы его выпустите из страны?

— У нас все работает в штатном порядке, как и работало, нет никаких таких запретов. Мы не знаем, появлялся он на эту сверку, не появлялся — нам это не интересно. Если нет никаких проблем с законом, пусть въезжает и выезжает хоть несколько раз на день.

— Получается, каких-то дополнительных указаний от военкоматов в последние месяцы у вас не было?

— Не выпускаем, если человек является должником, если он находится в розыске, какие-либо мероприятия по нему проводятся, противоправные действия совершил гражданин. А так, чтобы военкоматы нам что-то запретили, не было такого. Все в штатном режиме.

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