Российские военные возмущены обманом Кремля 4 19.12.2022, 18:19

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Мобилизованные готовы бежать, чтобы спастись.

Пока российская пропаганда усиленно создает образ «героев» из бывших заключенных, которые согласились поехать на войну в Украину, оказавшиеся с ним в одной роте россияне почему-то недовольны сослуживцами.

Родственники мобилизованных из Алтайского края начали обращаться в СМИ из-за того, что их близких отправили на передовую в составе роты, собранной из бывших заключенных.

Супруга одного из оккупантов утверждает, что 17 декабря ее мужа должны были отправить в военную часть Ростовской области для прохождения боевого слаживания. Однако «мобиков» обманули и перебросили в палаточный лагерь Луганской области, где выдали обмундирование и сразу направили на передовую. На этом сюрпризы от командования не закончились: мобилизованные оказались в составе роты, собранной из бывших осужденных, сообщает ТГ-канал «Осторожно, новости».

Сейчас он находится в населенном пункте под Лиманом. С его слов, на этом участке фронта постоянно продолжаются обстрелы. При этом в населенном пункте живут не только захватчики — там есть мирные жители и отказники, которых сослуживцы выгнали на улицу. Сейчас они ночуют под открытым небом и ждут возвращения в РФ.

Сами оккупанты не понимают цели своего присутствия на фронте. Командование не дает им конкретных задач, а в населенном пункте регулярно происходят конфликты экс-заключенных и остальных мобилизованных.

Известно, что 23 декабря мужчин собираются отправить в бой. Многие военнослужащие возмущены и заявили, что откажутся от выполнения приказа. Они будут ночевать на улице, так как не хотят становиться «грузом 200».

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