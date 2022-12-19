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«Белавиа» предлагает 31 декабря улететь в Грузию

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  • 19.12.2022, 18:32
«Белавиа» предлагает 31 декабря улететь в Грузию

Почем билеты?

Самолет вылетит из Минска 31 декабря в 23.20 и прибудет в Батуми через почти пять часов, в 5.10 по грузинскому времени.

«Звучит как идеальный способ встретить Новый год. Ведь как его встретишь, так его и проведешь», — отмечают в «Белавиа».

Билеты на рейс пока еще есть, сообщили в авиакомпании. «Зеркало» посмотрело, по каким ценам их продают.

Так, билет в одну сторону в эконом-классе обойдется в сумму от 362 рублей, за 416 рублей будет билет с багажом, выбором места и возможностью платного возврата. А вот за бизнес-класс придется выложить 1443 рубля.

К слову, это стандартные тарифы и самая дешевая возможность напрямую улететь в Батуми в ближайшее время. На следующие два месяца все дешевые билеты в эконом-класс разобраны, есть места только от примерно 600 рублей в одну сторону.

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