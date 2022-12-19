Разведка Молдовы: Россия планировала вторжение в Молдову в начале 2023 года 7 19.12.2022, 18:50

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Реализация планов вторжения зависит от развития войны в Украине.

Россия планировала вторгнуться на территорию Молдовы в начале 2023 года. Реализация этих планов зависит от развития войны в Украине.

Такое мнение высказал руководитель Службы разведки и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ. По его словам, риск вторжения РФ в Молдову будет сохраняться в следующем году.

- Вопрос не в том, осуществит РФ наступление на территорию Молдовы, а в том, когда это случится: или в начале года, в январе, феврале или позже, март, апрель. Но, по информации, которую мы имеем, Российская Федерация намерена идти дальше, - сказал Мустяцэ.

По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, согласно одному из которых Москва попытается совершить сухопутное вторжение через север Украины в сторону Молдовы.

- Например, с целью создания коридора с Приднестровским регионом, который является территорией Молдовы. Тогда мы можем четко сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения в отношении Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск, - отметил Мустяцэ.

Он также напомнил, что на территории Приднестровья расположен «крупнейший в Европе» склад боеприпасов, который охраняется русскими. Чиновник не исключает, что возможное вторжение РФ в Молдову может быть связано с использованием этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

- Цель Российской Федерации по созданию сухопутного коридора к Приднестровского региона остается актуальной и сегодня, а новое наступление Российской Федерации в этом направлении может состояться уже в 2023 году. Реализация также зависит от развития событий в войне в Украине, – говорится в комментарии Службы разведки и безопасности.

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