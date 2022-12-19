Французский журнал Le Point поместил Путина на обложку со Сталиным, Гитлером, Каддафи и Мао Цзэдуном 9 19.12.2022, 19:15

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В статье номера «Как заканчиваются диктаторы» их ассоциируют с тиранией.

Французский еженедельник Le Point поместил президента России Владимира Путина на обложку вместе с советским лидером Иосифом Сталиным, лидером нацисткой Германии Адольфом Гитлером, ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и первым председателем КНР Мао Цзэдуном.

Обложку издание опубликовало в Twitter 14 декабря.

«Самопровозглашенные боги, они хотели заставить людей поверить в свою непобедимость. Их падение показывает их слабость. Это десакрализует их силу, но надолго оставляет травмирующий отпечаток зла», – сказано в описании номера.

В статье номера «Как заканчиваются диктаторы» их ассоциируют с тиранией. Автор колонки отметил, что «сила» диктатора обусловлена несколькими «защитными стенами, дворцами, культом личности, неизменной лояльностью, эффективной полицией и системой порядков», но падение всего этого обнажает его «скрытую слабость и изначальное самозванство». Конец диктатора – это «вырвавшаяся наружу истина», поскольку диктатура «заставляет всех лгать», говорится в статье.

Автор отметил, что в истории были примеры, когда диктаторам удавалось «договориться» и после смены режима «найти убежище». Но есть надежда, что международное правосудие, находящееся сейчас в Гааге, сможет узаконенным образом провести «народное сведение счетов», сказано в статье.

Автор резюмировал: даже если конец диктатора «радужный», его режим надолго оставляет травмирующий отпечаток зла.

📍 À la une cette semaine :

☞ Comment finissent les dictateurs

☞ Olivier Faure : ne l'appelez plus jamais « traitre »

☞ Sapins écolos et foies gras vertueux



🗞️ Disponible en version numérique dès ce soir ☞ https://t.co/BRr5lRBmyX pic.twitter.com/M8Z8hhLmz8 — Le Point (@LePoint) December 14, 2022

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