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«Ресторан был практически пустой»

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  • 19.12.2022, 19:28
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«Ресторан был практически пустой»

Сотрудниками экс-«Макдональдс» – о работе после ребрендинга.

Бывшие рестораны «МакДональдс» с 28 ноября работают под названием юрлица «КСБ Виктори Рестораны». Белорусы изменившуюся атмосферу заметили сразу: вкус у чизбургера уже не тот, привычного «вайба» нет, полюбившихся десертов не хватает. Для сотрудников сети тоже многое изменилось. «Зеркало» поговорило с сотрудниками сети о том, как приходится работать сейчас.

Главное «новшество» — падение числа посетителей — напрямую коснулось и сотрудников.

— Зимой в «МакДональдсе» всегда снижалось количество клиентов, а после ребрендинга их стало и того меньше, — рассказывает нам сотрудник ресторана Виктор (имя изменено). — В первые пару дней ресторан был практически пустой. Сотрудникам приходилось создавать видимость работы, чтобы не отправили домой.

Уменьшение клиентов повлияло на количество смен и зарплату. Виктор говорит, что как раньше работать не получается:

— До ребрендинга одним человек закрывал одну позицию (например, он готовил только картошку фри), сейчас — несколько. При этом нам подняли почасовую оплату, но не дают работать как раньше. Если всегда было пять смен в неделю, то сейчас только две. Расписание теперь составляют с учетом того, что сотрудник должен отработать минимум 40 часов в месяц. Их стараются раскидать на 30 дней. И если раньше можно было отработать примерно 150 часов и получить около 750 рублей, то теперь ты просто не сможешь взять больше 40 часов.

Виктор учится в университете, поэтому для него работа в ресторане не основная и уменьшение смен не так критично.

— Тем более, что скоро сессия, — говорит молодой человек. — А вот те, кто работает только в «КСБ Виктори Рестораны», оказались сейчас не в лучшем положении. Штат сотрудников, как обещали, не трогали. Но пара человек уволились по собственному желанию, но на их место быстро пришли новые. А так работа идет в обычном режиме, практически без изменений. Как нам сказали, сейчас «наше руководство сделает все, чтобы вернуть гостей».

Возвращать клиентов планируют разными акциями и расширением меню, уточняет собеседник. Уже добавили купоны, выгодные пары, вернули акцию «каждый шестой кофе в подарок». А с сегодняшнего дня, отмечает Виктор, в продаже снова появилось «что-то вроде бывшего „Хэппи Мила“».

Еще один наш собеседник, Егор (имя изменено) отмечает: обстановка стабильная, «все то же самое, только без буквы M». Уточняет: это в прямом и переносном смыслах, изменение атмосферы без легендарного бренда очень чувствуется.

Сам молодой человек сейчас чаще работает на ночных сменах, поэтому о количестве посетителей ему рассуждать сложно. Но подтверждает: часовую оплату с начала декабря действительно подняли.

— Вообще у нас ушло несколько человек, примерно 4−6. Но, кажется, людям не особо принципиально, под каким названием работать, главное, чтобы платили, — рассуждает Егор. — Хотя за всех говорить не могу, возможно есть некая тоска конкретно по бренду. А так кроме названия изменений для работников особо нет.

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