Германия встревожена визитом Путина в Беларусь 2 19.12.2022, 19:30

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Правительство ФРГ обеспокоено возможным расширением помощи режимом Лукашенко России в ее войне против Украины.

Правительство Германии испытывает определенную тревогу в связи с первым за три года визитом российского президента в Минск. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт в понедельник, 19 декабря, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Вступит ли Беларусь в войну России против Украины?

Тревога, по его словам, вызвана неясностью ответа на «вопрос о роли Беларуси в агрессивной войне России против Украины и возможной дальнейшей модификации, трансформации этой роли». Хебештрайт напомнил, что до сих пор Беларусь по меньшей мере оказывает помощь России в этом отношении, предоставляя российским военным свою территорию для развертывания войск и свое воздушное пространство для российских боевых самолетов.

Ожидает ли официальный Берлин формального вступления Беларуси в войну против Украины? «Я не хотел использовать такую формулировку, - ответил Хебештрайт, - но белорусская помощь может наращиваться, так что и такой вариант оказывается в сфере возможного».

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