Cтраны ЕС согласовали потолок цен на российский газ 19.12.2022, 19:33

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Потолок цен может быть введен с 15 февраля.

Страны Евросоюза проголосовали за установление предельной цены на газ из России. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

«Мы договорились о предельных ценах на газ. Таким образом, было достигнуто очень важное соглашение, которое обеспечит доступную энергию для европейских домохозяйств и предприятий», — написал он в соцсети.

Как сообщает Reuters, потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за МВт•ч (примерно 1850 евро за тысячу кубометров), что выше нынешнего уровня расценок. Ограничение первоначально не будет применяться к внебиржевым сделкам.

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