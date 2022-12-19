закрыть
19 декабря 2022, понедельник, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Cтраны ЕС согласовали потолок цен на российский газ

  • 19.12.2022, 19:33
  • 1,714
Cтраны ЕС согласовали потолок цен на российский газ

Потолок цен может быть введен с 15 февраля.

Страны Евросоюза проголосовали за установление предельной цены на газ из России. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter.

«Мы договорились о предельных ценах на газ. Таким образом, было достигнуто очень важное соглашение, которое обеспечит доступную энергию для европейских домохозяйств и предприятий», — написал он в соцсети.

Как сообщает Reuters, потолок цен на газ в ЕС будет введен с 15 февраля в случае достижения ценовой отметки в 180 евро за МВт•ч (примерно 1850 евро за тысячу кубометров), что выше нынешнего уровня расценок. Ограничение первоначально не будет применяться к внебиржевым сделкам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бывай, Алесь
Бывай, Алесь Альгерд Бахарэвiч
Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников