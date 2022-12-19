Замминистра экономики Украины: Транзит украинских товаров через Беларусь невозможен 19.12.2022, 19:51

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Украинским товарам на территории Беларуси нельзя гарантировать безопасность.

Визит президента РФ Владимира Путин в Минск подтверждает, что шансов для организации транзита украинских товаров через Беларусь пока нет, считает замминистра экономики Украины Тарас Качка. По его словам, такой транзит пока невозможен, потому что украинским товарам на территории Беларуси нельзя гарантировать безопасность. Речь идет, в частности, о транспортировке зерновых.

«Такая идея когда-то прорабатывалась, однако очевидно, что в нынешних условиях это нереалистично с точки зрения рисков безопасности», — цитирует чиновника «Интерфакс-Украина».

В начале декабря прошла встреча генерального секретаря Антониу Гутерриша с замминистра иностранных дел Беларуси Юрием Амбразевичем. По итогам этой встречи ООН заявила, что Беларусь без предварительных условий готова обеспечить транзит украинского зерна через свою территорию в порты Балтии.

Качка говорит, что такой план пока нельзя воспринимать серьезно и что Украине придется рассчитывать на другие варианты транзита. Первый — разблокировка черноморских портов, второй — развитие инфраструктуры на западе Украины.

Как сообщал Charter97.org, Офис Тихановской был рад возможному транзиту зерна через территорию Беларуси.

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