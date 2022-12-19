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Путин: Россия в ущерб себе продолжает развивать атомный проект в Беларуси

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  • 19.12.2022, 19:55
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Путин: Россия в ущерб себе продолжает развивать атомный проект в Беларуси

Об этом правитель РФ заявил на встрече с Лукашенко.

Россия удовлетворена тем, как выстраиваются ее отношения с Беларусью. И Беларусь «является, безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле этого слова». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Минске, сообщает его пресс-служба.

«Сегодня, действительно, хотели — и об этом договаривались с Александром Григорьевичем — подвести некоторые итоги работы правительств и различных ведомств, прежде всего в сфере экономики. Хочу отметить, что и так всем хорошо известно, но все-таки надо подчеркнуть, — что Беларусь является не только нашим добрым соседом, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, на протяжении всех предыдущих десятилетий, но Беларусь является, безусловно, нашим союзником в самом прямом смысле этого слова», — сказал Путин.

В качестве примера успешности сотрудничества он привел БелАЭС, несмотря на то, что Россия продолжает этот проект «в ущерб себе».

«Как мы отмечали с Александром Григорьевичем, Россия в ущерб себе тем не менее продолжает атомный проект. Атомную электростанцию строим, первый блок работает, и он замещает около 4,5 млрд куб м газа. Могли бы поставлять газ дополнительно, а вместо этого электростанция работает и объем вырабатываемой электроэнергии соответствует 4,5 млрд куб м газа, который „Газпром“ мог бы поставлять на белорусский рынок, но теперь не поставляет», — рассказал Путин.

По его словам, РФ готова и дальше развивать этот проект — строить блоки, готовить кадры и так далее.

Напомним, сегодня, 19 декабря министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич заявил, что в Беларуси обсуждается строительство третьего энергоблока БелАЭС или новой атомной электростанции.

Белорусская атомная станция возведена по типовому российскому проекту и состоит из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступила компания «Атомстройэкспорт» (входит в корпорацию «Росатом»).

Первый энергоблок БелАЭС ввели в эксплуатацию 7 ноября 2020 года. Всего же с момента запуска он простаивал больше половины времени и выработал половину объема электроэнергии, запланированного на один год работы. Второй блок собираются ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года. После введение в работу второго энергоблока БелАЭС теоретически сможет вырабатывать около 18 млдр кВт⋅ч в год. Куда девать столько электроэнергии, пока не очень понятно, ведь внутренний рынок столько потребить не может, а рынок стран Балтии, на которые раньше рассчитывали власти, закрылся в связи с многочисленными вызовами и рисками, связанными с сотрудничеством с Минском. Хотя, даже будучи доступным, этот рынок не смог бы потребить такое количество электроэнергии.

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