В Слониме задержали журналиста и краеведа Сергея Чигрина

В Слониме задержали журналиста и краеведа Сергея Чигрина1
- 19.12.2022, 20:11
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В чем его обвиняют.
В пятницу, 16 декабря, в Слониме был задержан известный журналист, краевед, литературовед и писатель Сергей Чигрин. Его обвинили в репосте «экстремистских материалов» и в тот же день осудили на 7 суток административного ареста, сообщает «Радыё Рацыя».
Коллеги связывают задержание Сергея с его прежней работой в негосударственных медиа.
Кроме прочего, Сергей Чигрин — автор многочисленных произведений и победитель литературных конкурсов, работал заведующим литературной части Слонимского драматического театра.
В понедельник стало известно, что руководство театра уже приняло решение уволить Чигрина.