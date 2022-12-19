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В Слониме задержали журналиста и краеведа Сергея Чигрина

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  • 19.12.2022, 20:11
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В Слониме задержали журналиста и краеведа Сергея Чигрина
Сергей Чигрин

В чем его обвиняют.

В пятницу, 16 декабря, в Слониме был задержан известный журналист, краевед, литературовед и писатель Сергей Чигрин. Его обвинили в репосте «экстремистских материалов» и в тот же день осудили на 7 суток административного ареста, сообщает «Радыё Рацыя».

Коллеги связывают задержание Сергея с его прежней работой в негосударственных медиа.

Кроме прочего, Сергей Чигрин — автор многочисленных произведений и победитель литературных конкурсов, работал заведующим литературной части Слонимского драматического театра.

В понедельник стало известно, что руководство театра уже приняло решение уволить Чигрина.

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