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Украинские военные сбили сегодня два вертолета оккупантов

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  • 19.12.2022, 20:38
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Украинские военные сбили сегодня два вертолета оккупантов

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сегодня, 19 декабря, Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили два вражеских вертолета.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В настоящее время уточняют, какого типа они были», - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, за 19 декабря украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также нанесла пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российских агрессоров.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника», - комментирует 299-й день войны Генштаб.

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