Украинские военные сбили сегодня два вертолета оккупантов 3 19.12.2022, 20:38

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сегодня, 19 декабря, Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили два вражеских вертолета.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«В настоящее время уточняют, какого типа они были», - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, за 19 декабря украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, их вооружения и техники, а также нанесла пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов российских агрессоров.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника», - комментирует 299-й день войны Генштаб.

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