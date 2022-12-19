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«Только бы не гореть заживо»

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  • 19.12.2022, 20:47
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«Только бы не гореть заживо»

Спасенные на страшном пожаре в Минске, где погибли шестеро, рассказали о той ночи.

Шесть человек погибли во время страшного пожара в Минске в ночь с пятницы на субботу 17 декабря. От чего загорелась квартира на втором этаже, пока точно неизвестно. Три соседки — Кристина, Яна и Катя — в ту ночь спокойно спали, пока не услышали «взрыв» и запах дыма. Прошло уже несколько дней, но спать по ночам им сложно до сих пор — страшно, что все повторится. Девушки рассказали блогу «Люди» о той ночи, когда уже было готовились умирать. Мы перепечатываем этот текст.

В доме на бульваре Шевченко Кристина жила вместе с двумя подругами и котом с этого лета. Все они снимали квартиру на третьем этаже.

— Примерно в 3.25 ночи произошел взрыв. Все тряслось, вещи начали падать. Мы подскочили. Катя начала кричать, что в квартире дым, — вспоминает Кристина ту ночь. — На тот момент мы еще не до конца проснулись и не понимали, насколько все опасно.

Девушки быстро надели куртки, обувь. И начали искать кота. В этот момент третья соседка, Яна, открыла входную дверь, чтобы понять, что происходит. В квартиру моментально начал валить черный дым.

— Я быстро закрыла дверь и помчалась в свою комнату, чтобы открыть окно и подышать воздухом. Опустила голову и увидела, что горит квартира снизу. Девочки в это время вместе с котом выбежали на балкон и ждали меня. На балконе дела обстояли не лучше: дышать было уже нечем. Мы пытались закрыть лицо игрушками — не помогало, — описывает ситуацию Яна.

Стоя на балконе, девушки пытались привлечь внимание редких прохожих. Мимо как раз шла женщина. Они стали кричать ей с просьбой вызвать пожарных. В какой-то момент Яна начала говорить что ей уже не хватает воздуха и она сейчас задохнется, и присела на пол, — рассказывает Кристина. — Я тоже почувствовала, что начинаю терять сознание. В тот момент подумала: пожалуйста, если мы умрем прямо сейчас, пусть мы просто задохнемся. Только бы не гореть заживо. И именно в этот момент из-за угла показалась первая пожарная машина. Мы кричали и просили о помощи, но они поехали во двор тушить огонь. Через секунд 30 появилась еще одна машина. Мы стали махать руками и кричать уже ей. Я поняла, что они могут проехать мимо, и крикнула, что если нас не спасут прямо сейчас, мы умрем, потому что уже теряем сознание. Спасатели услышали и остановились.

Сотрудники МЧС поставили троим соседкам лестницу. Девушки спустились с балкона. Им на помощь сразу пришли друзья, которые живут в соседнем доме. Постарались хоть немного успокоить, дали одежду. Потом соседки вернулись к горящему зданию — видели, как выносят пострадавших и погибших.

В больницу решили поехать сами, потому что видели: соседям помощь была нужнее. К счастью, для них все обошлось легким отравлением, ушибами и ссадинами. А вот морально подругам было намного тяжелее.

— После пожара мы «отходили» у друзей в соседнем доме. Сейчас живем в квартире родственников, она как раз оказалась свободна. И ищем новое жилье в ускоренном режиме, — рассказывает Кристина. — Просто огромное спасибо нашим друзьям, которые нас не оставляли одних даже на минуту, поддерживали. Мы многое проговорили с ними. Я сама обычно эмоции подавляю, а в стрессовой ситуации, уже после спасения, первой потеряла контроль над ними. Мне полегчало раньше всех. А вот у остальных двух девочек часов через 10−14 после произошедшего начались панические атаки. Спать мы не могли, было страшно: казалось, как только ты это сделаешь, вернешься обратно в тот ужас. Я закрывала глаза, и мне казалось, что я слышу голоса людей, которые зовут о помощи.

Сейчас три подруги принимают успокоительные. Они говорят, что сон нормализовался, но общее состояние до сих пор оставляет желать лучшего. Как только решится проблема с жильем, Кристина планирует обратиться к психологу. Собеседница уверена: после подобных переживаний просто необходима помощь специалиста.

— Квартира, в которой мы жили, не горела, но внутри вся полностью покрыта сажей и непригодна для жизни, — говорит Яна. — Дымом пропахли и все вещи. В подъезд в принципе страшно заходить, шарахаешься от каждого звука. Сейчас мы втроем находимся в состоянии полного непонимания, что делать дальше. Пытаемся прийти в себя, но получается не очень. Пока любой вопрос вызывает слезы. Хочется иметь свой уголок, а его нет.

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