Путин и Лукашенко избегали публичного упоминания Украины в Минске 6 19.12.2022, 20:49

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О чем говорили диктаторы.

Российский и беларусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко перед переговорами в Минске избегали упоминания Украины, против которой РФ развязала полномасштабную войну.

Как сообщает CNN, глава кремлевского режима в короткой речи назвал Беларусь «ближайшим союзником» России и заявил, что товарооборот стран в этом году достигнет «рекордного уровня» в 40 млрд долларов.

Лукашенко заявил, что, «несмотря на некоторые шероховатости», страна-агрессор и ее союзница «находят ответы на все угрозы». Беларусский диктатор также рассуждал о том, как надеется, что Запад «прислушается к голосу разума» и диалог о безопасности возобновится.

Беларусские пропагандисты вечером 19 декабря сообщили, что переговоры Путина с Лукашенко продолжались два с половиной часа.

В понедельник, 19 декабря, Путин прилетел в Минск к беларусскому диктатору Лукашенко. Встреча проходит на фоне предупреждений Украины о том, что Россия, вероятно, готовит новое масштабное наземное наступление в начале 2023 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на встрече с Лукашенко Путин, скорее всего, продолжит попытки вовлечь Беларусь в войну против Украины.

2 декабря диктаторы провели очередной телефонный разговор, но Путин не был в Минске с июня 2019 года. Лукашенко с февраля 2022 года неоднократно бывал в России и встречался с российским диктатором на других площадках, в странах зоны влияния РФ.

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