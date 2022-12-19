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Как российские солдаты убивают друг друга

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  • 19.12.2022, 20:53
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Как российские солдаты убивают друг друга

Расстреливают собственные позиции не только артиллеристы.

Россия потратила миллиарды долларов на модернизацию армии. Современная артиллерия должна объединять дроны, радары, гаубицы и системы реактивного огня, чтобы менее чем за минуту определить цель и нанести удар. В реальности удары наносятся зачастую по пустым местам, а порой – и по своим же войскам.

Низкий боевой дух, неразбериха, дезорганизация проявляются не только в противостоянии с противником, но и в отношениях с сослуживцами. Оператор российского дрона наблюдал, как танк расстрелял свой же КПП.

«Наша артиллерия обстреливает своих же солдат. Идиоты, стреляют по своим. Мы просто убиваем друг друга», – приводит The New York Times перехваченный разговор по мобильному телефону.

Плохо обученные, недисциплинированные российские артиллеристы следуют старой доктрине, используя механистический подход и сводя к нулю все количественное преимущество российской артиллерии перед украинской, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. На начало войны украинский арсенал был вдвое меньше – 2900 пушек и ракетных систем против 6000 у России. Но российские войска зачастую тратят снаряды впустую.

«Большая часть артиллеристов, перед 24 февраля, вообще не представляли как воевать с современных условиях, – писал 19 ноября донецкий террорист Максим Фомин, который под псевдонимом Владлен Татарский ведет телеграм-канал о войне в Украине, описывая события на передовой (пунктуация оригинала сохранена. – Прим.). – 24 февраля большая часть артиллерии пошла в бой имея под рукой буссоли (приборы для определения азимутов и углов, ориентирования орудий в заданном направлении. – Прим.) и бинокли. Корректировщику нужно было залазить на дерево или куда-нибудь еще и управлять огнем — не хватало, а в большинстве случаев, не было БПЛА (беспилотников – прим.)… В том числе из-за отсутствия нормальной корректировки, нашей артиллерии приходилось выпускать вагоны снарядов, с которыми сейчас большой дефицит».

Даже если удары наносятся впустую, а то и по дружественным целям, снаряды продолжают выпускаться, указывают эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в недавнем докладе. «Остановить предпринятые действия практически невозможно», – пишут они: получив приказ, нижестоящие подразделения продолжают его исполнять вне зависимости ни от чего. Артиллерийские расчеты просто не задумываются над тем, что делают, и как это соотносится с ситуацией на поле боя. «Все полученные координаты считаются верными. Все приказы провести обстрел имеют равный приоритет и исполняются в порядке получения», – говорится в докладе.

Из-за сложившейся в Вооруженных силах культуры командиры не объясняют исполнителям приказов контекст, чтобы они могли сами оценить ситуацию. Эта же культура стимулирует недобросовестность в отчетах об исполнении приказов, отмечают эксперты RUSI:

«Квалификация и боевые порядки делают Вооруженные силы РФ предрасположенными к братоубийству. Радиоэлектронные системы и другое оборудование редко помогают предотвратить инциденты, а методы, позволяющие отличить друга от врага и установить меры контроля, неадекватны».

Еще в одном перехваченном разговоре российский солдат, рассказав жене, что убитых «мобиков» (т. е. мобилизованных) отгружают «пакетами – не по одному человеку, а 17 человек в день», добавляет: «Наши же разъе…ли тут все, б… . Неправильные корректировки ввели. Все поразъе…ли у нас, наши же, б…».

Расстреливать собственные позиции случается не только артиллеристам. После спора, разгоревшегося летом в Запорожье, командир российского танка Т-90 развернул его в сторону не противника, а КПП, который охраняли бойцы Росгвардии, и разнес его выстрелом из орудия, пишет NYT. Об этом газете рассказал Фидар Хубаев; по его словам, он был оператором российского дрона и стал свидетелем этого эпизода.

«Подобные вещи там случаются», – сказал Хубаев, добавив, что осенью покинул Россию.

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