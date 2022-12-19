закрыть
19 декабря 2022, понедельник, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В ГУР МО Украины назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

4
  • 19.12.2022, 21:11
  • 7,812
В ГУР МО Украины назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

Не только участие в войне.

Россия на переговорах в Минске пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей для существенно ослабленной российской армии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире украинского национального телемарафона.

«Помимо стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. Россия действительно много теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух "президентов"», - отметил Юсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бывай, Алесь
Бывай, Алесь Альгерд Бахарэвiч
Грабеж рабочих «Гродно Азота» 
Грабеж рабочих «Гродно Азота»  Артем Черников
Время декабристов
Время декабристов Ирина Халип
Политическое завещание Путина
Политическое завещание Путина Виталий Портников