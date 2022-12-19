В ГУР МО Украины назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко 4 19.12.2022, 21:11

7,812

Не только участие в войне.

Россия на переговорах в Минске пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей для существенно ослабленной российской армии.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире украинского национального телемарафона.

«Помимо стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. Россия действительно много теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух "президентов"», - отметил Юсов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».