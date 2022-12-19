В ГУР МО Украины назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко

В ГУР МО Украины назвали возможные темы переговоров Путина и Лукашенко4
- 19.12.2022, 21:11
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Не только участие в войне.
Россия на переговорах в Минске пытается получить от белорусского ОПК максимум возможностей для существенно ослабленной российской армии.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире украинского национального телемарафона.
«Помимо стремления втянуть Беларусь в полномасштабную наземную операцию, у России есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. Россия действительно много теряет и не может самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. ОПК также является предметом переговоров двух "президентов"», - отметил Юсов.